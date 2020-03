Binotto waarschuwt personeel Ferrari voor tegenvallers

Ferrari kent een moeilijke start van het seizoen. De wintertest in Barcelona verliep niet zo voorspoedig als verwacht en als klap op de vuurpijl is de Scuderia de spil in de controverse rond de schikking die het met de FIA trof over de krachtbron van 2019.

Het is niet ongebruikelijk dat Binotto na afloop van een test of race zijn collega’s een mail stuurt. In dit geval zou hij ze hebben bedankt voor het harde werk tijdens de afgelopen wintertest, maar ook hebben aangekondigd dat de SF1000 niet zo snel is als gedacht. Hij waarschuwt de medewerkers dan ook om niet al te veel hoop te hebben voor de start van het seizoen. De teambaas verwacht pas bij het begin van het Europese seizoen in Zandvoort progressie te zien.

Binotto moest al op de tweede dag van de test in Barcelona toegeven dat de SF1000 niet zo snel was als Mercedes en Red Bull. Waar de concurrentie er nog van uit ging dat Ferrari verstoppertje aan het spelen was, daar was de teambaas vrij duidelijk: “Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar, want de anderen zijn op dit moment sneller. Het is lastig in te schatten hoeveel sneller ze zijn. Of we ons zorgen maken? Ja, zeker. Dat doe je altijd als je niet zo snel bent als je zou willen zijn.”

Met medewerking van Franco Nugnes

