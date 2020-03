Brawn vindt vondst als DAS 'typisch Formule 1'

Mercedes baarde tijdens de wintertest opzien met de introductie van DAS. Het systeem zorgt ervoor dat de stand van de voorwielen tijdens het rijden veranderd kan worden. De bediening van het systeem is simpel: de coureur moet het stuurwiel naar zich toe trekken voor de verandering van de stand van de voorwielen, en van zich afduwen om de banden weer in het oorspronkelijke spoor te zetten. De FIA heeft aangegeven dat het systeem alleen in 2020 legaal is, terwijl Mercedes nog niet zeker weet of het systeem tijdens het seizoen ook ingezet wordt.

Voormalig technisch directeur Brawn keek met plezier naar de vondst van Mercedes. “Ik ben er niet echt heel betrokken bij geraakt. Ik heb met plezier van een afstandje toegekeken, want dit is typisch Formule 1”, vertelde de Brit aan persbureau Reuters. Daarmee doelt de voormalige technische baas van onder andere Benetton en Ferrari ook op de reactie van de concurrentie, die twijfelden aan de legaliteit. “Iemand komt met een innovatie en ze geloven dat het correct en toegestaan is, en er zijn andere teams die niet denken dat het toegestaan is. De echte test volgt in Melbourne.”

Ingrijpen vanaf 2021 ook tijdens het seizoen mogelijk

Daarmee doelt Brawn op het feit dat de Mercedes in Australië echt door de keuring moet komen en de mogelijkheid dat de concurrentie in protest gaat bij de FIA. Brawn kent wat dat betreft het klappen van de zweep, want in 2009 introduceerde hij bij Brawn GP de dubbele diffuser. Het team won vervolgens beide wereldtitels en de dubbele diffuser werd voor het daaropvolgende jaar verboden. Over de legaliteit twijfelt Mercedes niet. Technisch directeur James Allison verklaarde al dat de FIA op de hoogte was van de ontwikkeling.

In 2020 kan Mercedes nog profiteren van DAS, maar in 2021 kan dat niet meer. Brawn: “Door de reglementen, die duidelijker gedefinieerd zijn, kan je dat systeem volgend jaar niet inzetten.” Hij benadrukt ook dat de bestuurlijke structuur in 2021 anders is, waardoor serieuze zaken ook tijdens het lopende seizoen verboden kunnen worden. “De andere belangrijke factor is dat het bestuurlijke systeem in 2021 verandert, waardoor er zelfs tijdens het seizoen aanpassingen gedaan kunnen worden aan de reglementen als er een probleem is dat serieus genoeg is."

