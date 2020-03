Coureurs bezorgd over inhaalmogelijkheden in 2020

Vanaf 2021 gaat het technische reglement volledig op de schop. De nieuwe voorschriften moeten er voor zorgen dat de auto’s minder last hebben van elkaars vuile lucht. Daardoor kunnen ze in theorie dichter op elkaar rijden en dus meer inhalen.

Hoe een en ander in de praktijk zal uitpakken is natuurlijk nog maar de vraag, maar één ding is volgens Ferrari-aas Vettel zeker. Veel slechter dan komend jaar kan het nauwelijks worden: “Ik verwacht dat de auto’s vanuit het perspectief van volgen en inhalen wat slechter zijn geworden. Natuurlijk heeft elk team nog verder geprobeerd om de afvoer van lucht te optimaliseren. Ze maken zich daarbij echt geen zorgen over wat er achter hun auto met die lucht gebeurt. Dus als je zelf achter een andere auto zit, dan is dat niet prettig. We zullen het zien."

Ook Daniel Ricciardo liet tijdens de wintertest al weten niet echt te spreken te zijn over de luchtstromen die de nieuwe aero-pakketten veroorzaken: “Ik zou willen dat het beter is dan vorig jaar, maar nee. Dat is het zeker niet. Het is zelfs erger dan vorig jaar”, aldus de coureur van Renault.

Met medewerking van Ruben Zimmermann en Luke Smith

Hoe de Formule 1-auto's er vanaf 2021 uit moeten zien