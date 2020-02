Binotto erkent: “Ferrari niet zo snel als Mercedes en Red Bull”

De Scuderia bleef op de eerste twee testdagen achter ten opzichte van de rondetijden van de voornaamste concurrenten. Op de slotdag van de eerste week ging veel waardevolle tijd verloren door een motorisch probleem waardoor Sebastian Vettel geruime tijd werkloos moest toekijken. In diezelfde sessie verbeterde Mercedes-coureur Valtteri Bottas de snelste weektijd tot een 1.15.732.

Binotto moet schoorvoetend erkennen: “Ik ben niet zo optimistisch als vorig jaar want de anderen zijn op dit moment sneller. Het is lastig in te schatten hoeveel sneller ze zijn. We gaan de komende dagen alle data analyseren maar ik denk niet dat we momenteel net zo snel zijn. Of we ons zorgen maken? Ja, zeker. Dat doe je altijd als je niet zo snel bent als je zou willen zijn. Het is echter nog vroeg. Deze drie dagen zijn belangrijk geweest want we hebben veel data verzameld. We hebben nu een beter beeld van het algehele plaatje. Het is echter nog belangrijker om ervoor te zorgen dat we de auto in de juiste richting ontwikkelen. Maar dat gezegd hebbende: het seizoen is heel erg lang. Ik denk dat er voldoende tijd is om te herstellen. Laten we eerst volgende week en Australië afwachten voordat we beoordelen wat de ware snelheid van iedereen is.”

Kan Ferrari Mercedes verslaan?

Op de vraag of de SF1000 in potentie Mercedes kan verslaan, zei de teambaas: “Het is nog te vroeg om dat te bepalen. Ik denk dat Ferrari hen over een heel seizoen genomen kan verslaan. Lukt dat al in Australië? Misschien niet. Mercedes en Red Bull zijn deze eerste dagen heel erg snel. De ware snelheid kunnen we pas later beoordelen.”

Binotto bevestigt dat er richting de seizoensopener weinig gaat veranderen aan de bolide: “Er komt daar ook geen groot upgradepakket. Ik denk dat de potentie er is. Het draait eerst om het optimaliseren en ontwikkelen van het huidige pakket.”

