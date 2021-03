De Meo ziet Renault via Alpine ‘voor eeuwig’ in F1 blijven

Renault is al sinds eind jaren zeventig vrijwel onafgebroken aanwezig in de Formule 1, maar deed dat afwisselend met een fabrieksteam of als motorleverancier. Ook voor 2021 staat er weer een verandering op de rol, want de naam Renault verdwijnt bij het in Enstone gevestigde team en wordt vervangen door Alpine. Die verandering is onderdeel van een herstructurering van alle merken binnen de Renault Group, die onlangs onder de naam ‘Renaulution’ werd geïntroduceerd door CEO Luca de Meo. Hij garandeert dat de F1 zich geen zorgen hoeft te maken over een volledig vertrek van Renault en Alpine uit de sport, ondanks het voornemen om de kosten binnen de Group te drukken.

“Het is waar dat we heen en weer gingen met de toewijding van Renault, maar we zijn er als merk 44 jaar lang altijd geweest als motorleverancier of als volwaardig fabrieksteam. Ik hou van auto’s, dus toen ik Renault ging leiden zei ik tegen mezelf: ‘Ik ben niet degene die er na 44 jaar de stekker uit trekt voor Renault. Dat ga ik niet doen’”, vertelde De Meo in gesprek met Motorsport.com. “Dus zolang ik hier ben, hoeven de mensen binnen de F1-afdeling zich geen zorgen te maken. Ze moeten alleen aan de slag om een winstgevend bedrijfsmodel op te zetten, races te winnen en een goed imago voor het bedrijf te creëren. Het is echter heel duidelijk dat we wat mij betreft voor eeuwig in de Formule 1 blijven met Alpine. De F1 is namelijk de ruggengraat van Alpine, het staat in het midden van het bedrijf.”

'Mix tussen mini-Ferrari en mini-Tesla'

In die zin moet Alpine dus enigszins op Ferrari gaan lijken, want ook bij de Italiaanse sportwagenbouwer zijn de F1-afdeling en de divisie voor straatauto’s nauw met elkaar verweven. De Meo hoopt, ondanks het voornemen dat Alpine elektrische auto’s gaat produceren, dat de F1 net zo belangrijk wordt voor het Franse merk als dat het is voor Ferrari. “Als je de Gestione Sportiva uit Ferrari haalt, dan blijft er iets heel anders over - voor Alpine geldt dat ook”, aldus de Italiaan die sinds afgelopen juli aan het roer staat van de Renault Group. “Met nederigheid zou ik zeggen dat het een mix is tussen een mini-Ferrari en een mini-Tesla, omdat we elektrische auto’s willen verkopen aan de klant. We gaan proberen een geheel nieuwe ervaring te creëren voor de klant door middel van het netwerk, de services enzovoorts. Het is een goede kans om te experimenteren.”

Komend weekend staat de naam Alpine voor het eerst op de grid bij een F1-race. Esteban Ocon en Fernando Alonso gaan proberen om de Franse fabrikant succes te bezorgen tijdens de GP van Bahrein.