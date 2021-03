Russell vervangt Grosjean als directeur van GPDA

De samenstelling van de GPDA gaat in 2021 op de schop. Romain Grosjean was jarenlang een van de directeuren van de rijdersorganisatie, maar na zijn vertrek uit de Formule 1 en overstap naar de IndyCar heeft de Fransman besloten om die rol neer te leggen. Wel blijft hij in 2021 aan als adviseur, onder meer om te helpen met het afronden van het werk dat hij uitvoert rond de geleerde lessen na zijn enorme crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. Grosjean wordt met ingang van dit seizoen vervangen door George Russell. De Brit voegt zich bij voorzitter Wurz en mede-directeur Vettel en is duidelijk de jongste van het drietal.

“Het is een eer en privilege om genomineerd te worden als directeur van de GPDA”, vertelde de Williams-coureur over het aannemen van de verantwoordelijkheid als directeur van de organisatie die de belangen van alle F1-coureurs behartigt. “Ik waardeer de steun van mijn mede-coureurs door mij deze rol toe te vertrouwen en ik besef welke verantwoordelijkheid erbij hoort. De GPDA is in de zes decennia van zijn bestaan een integraal onderdeel geweest bij het ondersteunen en vormen van de veiligheid in de F1, voor zowel de sport als de fans.”

Komend jaar telt de directie van de GPDA zelfs vier leden. Naast Russell treedt namelijk ook Anastasia Fowle toe. Zij is al jarenlang juridisch adviseur van de organisatie en gaat zich als eerste directielid zonder achtergrond als F1-coureur vooral bezighouden met het ondersteunen van de activiteiten. “Na enkele jaren naast Alex, Sebastian en Romain te hebben gewerkt, ben ik er trots op dat zij en hun mede-coureurs mij hebben genomineerd om als eerste niet-coureur in de directie plaats te nemen. Ik heb een passie voor deze sport en deze industrie en ik ben vereerd dat ik de GPDA kan ondersteunen in zijn inspanningen.”

De Grand Prix Drivers’ Association vertegenwoordigt alle coureurs op grid en heeft onder leiding van Wurz een belangrijke rol gespeeld als drijvende kracht achter veiligheidsverbeteringen. Ook speelt de organisatie een rol in het streven naar het doel dat de sport genoeg sportief spektakel levert. Tijdens het vormgeven van de nieuwe technische reglementen van de F1 voor 2022 zorgde de GPDA ervoor dat de stem van de coureurs gehoord werd, zodat de sport de juiste uitdaging blijft bieden aan coureurs en zodoende ook goed is voor de fans.