Capito haalt oude bekende binnen als technisch directeur Williams

Het afgelopen decennium werkte Demaison voor Volkswagen Motorsport. Daar speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de elektrische ID.R, waarmee meerdere records op de Nürburgring en Pikes Peak werden verbroken. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de Polo C WRC, waarmee Volkswagen tussen 2013 en 2016 de titels in het wereldkampioenschap rallyrijden voor zich opeiste. In 2016 werd Demaison, die beter bekend staat als FX, gepromoveerd tot technisch directeur van de autosport-afdeling. Bij Volkswagen bouwde hij tevens een goede relatie op met Capito, die hem nu als CEO van Williams naar de Formule 1 haalt.

“We zijn verheugd FX in het team te verwelkomen”, vertelde Capito bij de aankondiging van Demaisons komst. “Ik heb zijn technische kwaliteiten met eigen ogen gezien en zijn sportieve successen spreken voor zich. Iemand van zijn kaliber toevoegen aan ons toch al ervaren technische team gaat helpen met het uitzetten van de toekomstrichting van onze operatie en versterkt ons team. Ik twijfel er niet aan dat zijn kennis gaat bijdragen aan een belangrijke nieuwe stap richting onze ambitie om opnieuw te winnen. We hebben een spannende uitdaging voor ons bij Williams en ik kijk uit naar de bijdrage die FX daarin gaat leveren.”

Demaison komt niet zonder F1-ervaring naar Williams. Eerder werkte hij bij Renault en Peugeot aan Formule 1-projecten, maar ook aan projecten in de toerwagens en het WRC. Daarna volgde nog een dienstverband bij het Subaru World Rally-team, waar hij hoofd rally-engineer was. De Fransman verwelkomt de uitdaging die hem staat te wachten bij Williams. “Ik kijk ernaar uit om me bij Williams te voegen, want zij beginnen aan een spannende klus om hun prestaties te verbeteren. Het wordt een grote uitdaging, maar die pak ik graag aan. Ze hebben een geweldig team met getalenteerde mensen. Ik hoop dat ik kan helpen om een richting voor de toekomst te vinden en het team kan helpen zijn ambities te bereiken.”