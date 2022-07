Hamilton: “Waarom geven we deze oude stemmen nog een platform?”

Nelson Piquet verwees in een uitgebreid interview op ongepaste wijze naar de huidskleur van de Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De FIA, F1 en diverse coureurs hebben de uitspraken van de 69-jarige Braziliaan veroordeeld. Ondanks dat Piquet ruim een etmaal nadat de ophef ontstond zijn excuses aanbood voor een ‘ondoordachte uitspraak’, nuanceerde hij – deels onjuist – de betekenis van zijn taalgebruik. Ondanks de mea culpa wordt Piquet, de schoonvader van wereldkampioen Max Verstappen, voorlopig geweerd uit de Formule 1-paddock.

“Ik ben ten eerste iedereen heel erg dankbaar die mij gesteund heeft, zeker de coureurs”, zegt Hamilton. “Het is nu twee jaar geleden sinds we met een groot deel van de coureurs geknield hebben in Oostenrijk. We kijken nog steeds tegen dezelfde uitdagingen aan, het is niet echt… Ik ontvang al heel erg lang racistische berichten, kritiek en negativiteit ook op het gebied van discriminatie. Dat is niet nieuw voor mij, maar het gaat om het grotere plaatje. Ik weet niet waarom we deze oude stemmen nog altijd een platform geven. Ze praten voor onze sport en wij proberen een andere richting in te slaan. Ze zijn niet representatief voor wie we zijn als een sport en wat we willen zijn om te groeien in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en andere landen. Om te groeien moeten we naar de toekomst kijken en jonge mensen een platform geven die representatief zijn voor deze tijd en wat we proberen te doen. Het gaat niet om een individu, het gaat niet om het gebruik van de term. Het gaat om het grotere plaatje.”

Voorspelbare reactie van FIA en F1

Gevraagd of de reactie van de FIA en de Formule 1 stevig genoeg was, zegt Hamilton: “Het is een voorspelbare reactie van bedrijven over de hele wereld. Bedrijven over de hele wereld hebben hier waarschijnlijk al plannen voor liggen als zoiets als dit gebeurt. Ik zeg niet dat wij dat hebben, maar je kunt je voorstellen dat PR-mensen al een script hebben liggen om een dergelijke reactie op te vangen. Het is niet genoeg. Het moet gaan om echte actie. We moeten echt reageren op dit soort zaken. Het komt er voor de Formule 1 en de media op neer om deze mensen geen platform te geven. Of ze het nu bewust of onbewust vinden dat ik niet in deze sport thuishoor of dat er geen vrouwen in de paddock horen, discriminatie moeten we niet promoten. Een platform om mensen uit elkaar te drijven is verkeerd, we hebben nu meer dan ooit mensen nodig die mensen bij elkaar brengen. We zijn allemaal hetzelfde en het helpt niet wat deze mensen zeggen. Er zijn genoeg mensen die al jaren niet meer relevant zijn in onze sport, die proberen om negativiteit over mij te spuwen. Maar ik ben hier nog en ik sta sterk. Ik ben geconcentreerd bezig met mijn werk en push om diversiteit in de organisatie en de sport als geheel te verbeteren. [...] Er moet veel gebeuren en dat kan ik niet alleen.”

Ecclestone? "Er zijn genoeg mensen die wel voor de waarden van onze sport staan"

Gevraagd of het praktisch mogelijk is deze ‘oude stemmen’ te weren uit de Formule 1, kaatste Hamilton de bal terug. “Daarvoor doe ik ook een beroep op de media”, refereert hij aan Good Morning Britain waar oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone donderdag de Russische dictator Vladimir Poetin verdedigde. “Mensen moeten verantwoordelijk gehouden worden voor hun uitspraken. Ik weet niet wat ze willen bereiken als ze over dit soort dingen praten, maar dat hebben we niet meer nodig. Iemand die gelooft in een oorlog waar duizenden mensen bij om het leven komen, daar begrijp ik gewoon niets van. Dat is teleurstellend. Het heeft effect op al die slachtoffers, maar ook op mensen over de hele wereld. Het heeft effect op ons zolang we niets doen. We hebben deze oude stemmen niet meer nodig. Er zijn genoeg mensen die wel voor de waarden van onze sport staan, die moeten de ruimte krijgen.”