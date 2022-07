Update: FIA gaat vanaf Franse GP ingrijpen tegen porpoising

Op de donderdag in Montreal baarde de FIA opzien door tamelijk laat een technische richtlijn rond te sturen. In die technische richtlijn sprak de FIA over ingrepen om porpoising tegen te gaan en wel om de 'gezondheid en veiligheid van coureurs' te kunnen waarborgen. De bodemslijtage zou door de autosportfederatie stringenter gemeten worden en de FIA zei ook met een matrix en een bijbehorend maximum te komen. Dat maximum was nog niet gedefinieerd in de documenten, maar kon ofwel betrekking hebben op de G-krachten ofwel op frequentie van het stuiteren.

Ieder team dat boven het aangegeven maximum zat, zou door de FIA worden gedwongen om wel aan de limiet te voldoen. Het moest concreet gebeuren door de rijhoogte te verhogen en dat is exact wat teams liever niet willen. De voorstellen bleken dan ook tegen het zere been van Mercedes. Dat team heeft het hardst aangedrongen op veranderingen, maar zou er door het stuiteren op bepaalde circuits ook het eerste slachtoffer van kunnen worden. Het heeft Toto Wolff boos gemaakt in een bijeenkomst met teambazen en beide coureurs afwijzend laten reageren. Ook verderop in de paddock - bij veel van de overige teams - klonk ongenoegen over de voorgestelde ingrepen.

Voorafgaand aan de Britse Grand Prix op Silverstone blijkt dat de soep nog niet meteen zo heet wordt gegeten als opgediend, in ieder geval nog niet dit weekend. In Canada liet de FIA weten niet meteen in te grijpen en alleen data te vergaren. Die data is inmiddels vergaard en heeft tot de beloofde matrix geleid, zo laat de FIA in een officieel statement weten. De matrix is niet openbaar maar wel al naar de teams gestuurd, die vanaf nu twee races krijgen om de situatie te bekijken en om indien nodig dingen aan te passen. Vanaf het raceweekend in Paul Ricard komen er strengere controles die tot ingrepen aan de rijhoogte kunnen leiden, hetgeen overigens ook geldt voor de aangescherpte controles van de bodemslijtage.

"In verband met de eerder door de FIA geuite bezorgdheid over de veiligheid van de nieuwe generatie Formule 1-auto's wat betreft het verticaal bewegen (porpoising), neemt de FIA nu stappen om dit probleem aan te pakken. De FIA heeft haar analyse van de gegevens over porpoising afgerond en heeft een matrix vastgesteld waarmee we dit kunnen controleren. Die update is naar de teams gestuurd zodat ze de komende twee Grands Prix hun eigen analyse kunnen uitvoeren om te begrijpen welke veranderingen ze eventueel moeten doorvoeren om aan de eisen te voldoen. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk wordt de technische richtlijn van kracht. Bovendien bevat de technische richtlijn ook enkele bijgewerkte parameters met betrekking tot de slijtage van de bodemplaten."

Tweede metalen steun ook eerst weer van de baan

Verder is duidelijk dat de tweede metalen steun aan de achterkant van de vloer weer verboden is. In de technische richtlijn van Canada had de FIA teams juist aangeraden om zo'n tweede steun te gebruiken, aangezien die het flexen van de vloer kon beperken. Door de late timing was de verbazing groot toen Mercedes vrijdagochtend als enige team met deze extra steun voor de dag kwam. Concurrenten vermoedden voorkennis, al bleek nog belangrijker dat de FIA een fout met de procedure had gemaakt. Zo had men de tweede steun weliswaar aanbevolen in een technische richtlijn, maar is het reglement nog altijd leidend als het gaat om de legaliteit.

Doordat het reglement niet was aangepast en nog altijd één steun als maximum voorschreef, handelde Mercedes in strijd met het reglement. Rivaliserende teams - waaronder Alpine - hadden dat gadegeslagen en bleken bereid om officieel protest aan te tekenen. Om het niet zover te laten komen, haalde Mercedes de tweede steun van de auto, al voegde de FIA toe dat hulpmiddel voor Silverstone wel goed te keuren. Dat laatste is echter niet gebeurd. Zo heeft de FIA de tweede steun nog altijd niet goedgekeurd in het reglement en is die dus (weer) verboden. De FIA heeft ervoor gekozen om teams helemaal nog geen extra speelruimte te geven om porpoising tegen te gaan.