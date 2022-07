Dinsdag raakte Nelson Piquet in opspraak vanwege uitspraken die hij in een podcast deed over Lewis Hamilton. De voormalig Formule 1-coureur verwees daarbij op ongepaste wijze naar de huidskleur van de huidige coureur van Mercedes, iets wat hem grote kritiek opleverde en onder meer de FIA, F1 en diverse teams en coureurs ertoe zette om erop te reageren. Vanuit de hoek van Piquet bleef het tot dusver nog stil, maar inmiddels heeft de 69-jarige Braziliaan een reactie gegeven. Daarin trekt hij het boetekleed aan voor zijn "ondoordachte" uitspraak, maar tegelijkertijd wil hij uitleggen dat het bewuste begrip in het Braziliaans-Portugees ook een andere betekenis heeft.

"Ik wil graag opheldering geven over verhalen die de ronde doen in de media over een uitspraak die ik vorig jaar in een interview deed. Wat ik zei was ondoordacht en ik verdedig het niet, maar ik zal verduidelijken dat de gebruikte term een term is die in het Braziliaans-Portugees op grote schaal en in het verleden in de omgangstaal werd gebruikt als synoniem voor 'kerel' of 'persoon'", verklaart Piquet de intentie van zijn uitspraak.

Motorsport.com deed navraag bij Formule 1-reporter Luis Ramos, afkomstig uit Sao Paulo, over de betekenis van de bewuste term waarover ophef is ontstaan. Hij verzorgt bij alle Grands Prix het live radiocommentaar voor de grote Braziliaanse zender Radio Band News. Hoe beoordeelt hij als iemand met de Portugese taal als moedertaal de betekenis van het gebruikte woord ‘Neguinho’? “Dit begrip is niet hetzelfde als ‘kleine neger’, maar betekent ‘kleine zwarte’”, zo zegt hij duidelijk. “Neguinho is een verkleinende vorm van ‘Negro’, wat zwart betekent.”

In zijn reactie zegt Piquet ook dat hij niet de intentie had om iemand te beledigen met zijn uitspraak, terwijl hij ook zijn excuses aanbiedt aan Hamilton. "Het was nooit mijn bedoeling om te beledigen. Ik zou nooit het woord gebruiken waarvan ik in sommige vertalingen ben beschuldigd. Ik veroordeel ten stelligste iedere suggestie dat het woord door mij gebruikt zou zijn met de bedoeling om een coureur te kleineren vanwege zijn huidskleur. Ik bied mijn oprechte excuses aan aan iedereen die hiermee te maken heeft gehad, waaronder Lewis, hij is een ongelofelijke coureur. De vertaling van sommige media die nu op social media circuleert, is niet correct. Discriminatie hoort niet thuis in F1 of de maatschappij en ik ben blij om mijn gedachten in dat opzicht te verduidelijken."

De excuses van Piquet lijken er voor de Formule 1 zelf niet meer toe te doen. Bronnen hebben aan Motorsport.com bevestigd dat hij door zijn uitspraken niet langer welkom is in de F1-paddock.