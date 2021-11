Hamilton over duel met Verstappen: “Respect moet de basis blijven”

Met nog vijf races te gaan kijkt Lewis Hamilton in de titelstrijd tegen een achterstand van twaalf punten op Max Verstappen aan. Beide coureurs reden elkaar dit jaar op Silverstone en Monza al twee keer in de wielen, terwijl er tijdens het vorige raceweekend in Austin ook tijdens de vrije trainingen al wat frustraties te zien waren. Tijdens de tweede oefensessie zaten beide coureurs elkaar in de weg en reden ze wiel-aan-wiel richting de eerste bocht, alvorens Verstappen van zijn gas ging. De Limburger trakteerde zijn titelconcurrent vervolgens op een middelvinger, alvorens hij de Britse Mercedes-coureur bestempelde als een “stomme idioot”.

In de aanloop naar de Grand Prix van Mexico werd Hamilton tijdens de persconferentie gevraagd naar de titelstrijd met Verstappen en hoe hij voorkomt dat het gevecht persoonlijk wordt: “Ik loop hier al een hele lange tijd rond. Dit is niet mijn eerste rodeo”, sprak de zevenvoudig wereldkampioen. “Respect moet de basis van alles blijven. Als ik eraan denk, en hoor wat er allemaal wordt geroepen door coureurs, dan denk ik eraan dat er ook kinderen naar ons kijken. Kinderen die naar ons kijken voor inspiratie en begeleiding.”

“Er zijn een hoop dingen gezegd die absoluut niet goed zijn voor jonge kinderen die kijken. Ik probeer gewoon positief en kalm te blijven, respectvol te zijn tegenover de coureurs waar ik mee vecht. Als er iets in mijn hoofd opkomt of iets van iemand denk, dan deel ik dat niet. Maar voor mij is dat vrij gemakkelijk. Je lacht erom en gaat weer verder.”

Hamilton wil goede voorbeeld geven

Waar Verstappen van zijn hart geen moordkuil maakt, reageert Hamilton dit jaar over het algemeen een stuk ingetogener. Het komt volgens de Brit zelf omdat hij al een tijdje rondloopt in de sport, terwijl Verstappen dit jaar vecht voor zijn eerste wereldtitel: “Ik ben hier al een lange tijd, en in die tijd heb ik veel geleerd. Daarnaast weet ik ook dat Max al een hele poos geen kampioenschap meer heeft gewonnen. Ik weet dan ook hoe het voelt wanneer je voor je eerste wereldtitel vecht, vooral in deze sport. Ik weet welke druk daarbij komt kijken, ik had dan ook niet anders van hem verwacht.”

“Max is nog een jongeling en het komende decennium zal hij nog enorm gaan groeien, waar iedereen denk ik wel naar uitkijkt. Ik probeer gewoon het goede voorbeeld te geven. Zoals ik al zei, ik weet dat er een hoop jongere coureurs zijn die kijken naar wat ik doe en zeg. Dat is belangrijk voor mij.”

