De Grand Prix van Mexico staat voor de 21e keer op het programma sinds het debuut in 1963. Het Autodromo Hermanos Rodriguez is met 4,303 kilometer een van de kortste circuits van het seizoen: enkel Monaco en Zandvoort zijn nog korter. Het fameuze, hobbelige circuit werd in 1953 ontworpen door Oscar Fernandez, als onderdeel van zijn afstudeerthesis op de universiteit, na uitgebreid onderzoek naar de Indianapolis Motor Speedway, Avus en de Roosevelt Raceway.

De tijden voor de GP van Mexico op een rijtje: F1-tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Mexico?

Het Mexicaanse circuit is het hoogstgelegen complex op de F1-kalender: 2.285 meter boven zeeniveau, bijna driemaal zo hoog als de Burj Khalifa in Dubai. De lucht is op deze hoogte ijler waardoor de wagens minder drag produceren en topsnelheden van zo’n 370 kilometer per uur kunnen bereiken. De run van de startlijn naar de eerste bocht is na Sochi de langste van het jaar.

Wat betreft het aantal overwinningen staan Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, Lewis Hamilton en Max Verstappen op gelijke hoogte met allen twee zeges. Verstappen is de enige met back-to-back overwinningen achter zijn naam en ook dit jaar wordt hij gezien als de torenhoge favoriet voor de winst. De vorige tweemaal dat de Nederlander won, werd Hamilton na de race gekroond tot wereldkampioen. Dat zal dit jaar niet het geval zijn, aangezien Verstappen een voorsprong van twaalf punten op de Brit heeft. Bij de constructeurs hebben Lotus, McLaren, Williams en Mercedes allen drie overwinningen. Honda is de best presterende motorfabrikant in Mexico met vier zeges. Sterker nog: de Japanners behaalden hun eerste overwinning in de F1 op dit circuit in 1965.

Tekst gaat verder onder de foto

Richie Ginther, Honda, Yoshio Nakamura Photo by: Motorsport Images

Vloek op de pole?

Clark is recordhouder qua pole-positions op dit circuit: in de eerste vijf edities startte hij viermaal vanaf de eerste plaats. Sinds de terugkeer op de F1-kalender in 2015 stond er elk jaar een andere rijder op pole. Charles Leclerc kreeg in 2019 de eerste startpositie in handen nadat Verstappen teruggezet werd vanwege het negeren van de gele vlaggen. Mercedes heeft hier sinds de nieuwe reglementen in 2017 nog nooit op pole gestaan. Toch is dat niet per se een nadeel: sinds 2017 kwam de polesitter nooit als eerste over de meet. Sterker nog: slechts 20 van de 213 verreden ronden werden geleid door een coureur die vanaf P1 kwam. En nog sterker: in de laatste drie jaar stond de polesitter helemaal niet op het podium.

De strijd tussen McLaren en Ferrari om de derde plaats in het constructeurskampioenschap gaat in Mexico ook verder. De Scuderia presteerde in het verleden sterk in Mexico. In de afgelopen drie races scoorde de formatie twee poles en 91 punten, met in alle gevallen beide rijders in de top-vier. McLaren scoorde in diezelfde periode slechts 5 punten.

Tekst gaat verder onder de foto

Sergio Perez kan zich opmaken voor de steun van vele landgenoten. In het hybride-tijdperk hebben enkel Hamilton, Verstappen en Nico Rosberg hun thuisrace gewonnen. Perez hoopt zich in dat rijtje te kunnen scharen. Mocht dat lukken, dan wordt hij de meest succesvolle Mexicaanse F1-coureur aller tijden. Het verleden is echter niet heel hoopgevend: de vierde plaats is het beste resultaat van een Mexicaan in een thuisrace.

Sterke reeks Ricciardo

Verstappen staat op het punt om Sebastian Vettel te passeren voor de tweede plaats in het lijstje met meeste GP-starts voor Red Bull Racing. Beide rijders staan nu op 113, 16 achter leider Mark Webber. Als Daniel Ricciardo de eindstreep haalt, zet hij de tweede langste reeks aan opeenvolgende finishes neer. Hij komt dan op 34 opeenvolgende finishes. De leider in dit rijtje is Hamilton met liefst 48 opeenvolgende finishes tussen Silverstone 2018 en Bahrein 2020. Carlos Sainz hoopt voor de eerste maal op Mexicaanse bodem punten te halen na vijf puntloze optredens. Landgenoot Fernando Alonso heeft slechts een schamel puntje gescoord in de metropool.

Het circuit heeft drie DRS-zones en de inhaalmogelijkheid wordt gezien als gemiddeld, vergelijkbaar met Spielberg en Monza.

