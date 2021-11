Leclerc positief over jacht op McLaren: “Ziet er goed uit”

Het Formule 1-team van McLaren zag Lando Norris in een ijzersterke eerste seizoenshelft flink wat punten bij elkaar sprokkelen, waarna de Britse renstal na de zomerstop een 1-2 scoorde in Italië. Toch heeft het team van Ferrari de feloranje bolides het hele jaar in het vizier weten te houden in de strijd om de derde plek. Achter de topteams van Mercedes en Red Bull bedraagt het verschil tussen McLaren en Ferrari nu nog maar 3,5 punt, na een paar sterke races van de Italiaanse renstal.

“We hebben een paar goede races achter de rug, vooral in Austin waren we behoorlijk sterk”, vertelt Ferrari-coureur Charles Leclerc. Het goede weekend in Texas kwam ook voor de Monegask zelf enigszins als een verrassing: “Het is mooi om te zien, omdat Austin niet echt een circuit is waar we sterk, of sterker dachten te zijn dan McLaren, onze voornaamste concurrent dit jaar. Het laat zien dat we in de juiste richting werken. Als we zo door blijven gaan, zal het ook in de toekomst zijn vruchten afwerpen.”

Ferrari moet perfect blijven presteren

Met nog vijf races te gaan zit Ferrari het team van McLaren dus vol op de hielen. Kan de Scuderia ook die laatste paar punten achterstand nog wegpoetsen? “Het gaat heel erg spannend worden want ze zijn heel erg sterk en het hele jaar al heel consistent. Het gaat dus niet gemakkelijk worden”, erkent Leclerc. “Maar wij werken goed samen als team en elke keer nadat we iets nieuws hadden geïntroduceerd ging het de goede kant op. Het ziet er dus goed uit, maar we moeten tot het einde van het seizoen proberen om perfect te blijven presteren. Ik heb er echter vertrouwen in dat we kans maken om voor ze te finishen in het kampioenschap.”

Mogelijk krijgt Ferrari dit weekend al de kans om McLaren voorbij te gaan in het kampioenschap. Het Autodromo Hermanos Rodriguez zou de Italiaanse renstal op papier namelijk goed moeten liggen: “In theorie zou dit een beter circuit voor ons moeten zijn dan Austin, maar tegelijkertijd hebben we dit jaar ook al een paar verrassingen gehad met wat we er vooraf van verwacht hadden. Laten we dus niet te zeer op de zaken vooruit lopen en ons gewoon blijven focussen op onze taak, maar vergeleken met de andere teams in de middenmoot zouden we hier wel sterk moeten zijn ja.”

Strijd om de zege dit weekend te hoog gegrepen

Leclerc vergelijkt Ferrari niet voor niets met de teams in de middenmoot. Op de vraag of het team uit Maranello dit weekend de strijd met de teams van Red Bull en Mercedes aan kan gaan in de jacht op de overwinning moet hij namelijk glimlachen: “Je optimisme bevalt me wel, maar ik denk dat we realistisch moeten blijven. Zoals ik al zei, op papier ziet het er veelbelovend uit voor ons dit weekend, maar we zijn echt niet aan het vechten met Red Bull en Mercedes. Zij liggen veel te ver op ons voor, dus dat is niet het doel. Het is ons doel om voor McLaren te finishen. Als er zich een kans voordoet om het nog beter te doen zullen we er uiteraard voor gaan. Ik zal opnieuw iets speciaals uit de hoge hoed proberen te toveren, maar op papier lijkt dat momenteel onmogelijk.”

F1-update: De donderdag in Mexico besproken