Lewis Hamilton in verband gebracht met overname Chelsea FC

Volgens Sky werkt een consortium achter de schermen aan een overname van Chelsea. Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton zou een van de investeerders zijn, evenals tennisster Serena Williams. Het project wordt geleid door Martin Broughton, voormalig voorzitter van Liverpool FC en British Airways.

Sky meldt dat Hamilton en Williams al gesprekken gevoerd met Broughton over de plannen. Het duo zou bereid zijn om per persoon ongeveer 10 miljoen pond (zo’n 12 miljoen euro) te investeren. In het geval van Hamilton zou de Brit ook een formele rol binnen de voetbalclub willen gaan spelen om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te promoten.

Broughton en de zijnen zijn echter niet de enigen die interesse hebben in de overname van Chelsea, wat door het vertrek van de Russische miljardair Roman Abramovich te koop staat. Diverse internationale partijen hebben ook al interesse getoond. Zo is er belangstelling een groep onder leiding van LA Dodgers mede-eigenaar Todd Boehly, en Stephen Pagliuca, mede-eigenaar van NBA-team Boston Celtics en Atalanta Bergamo uit de Serie A. Alle geïnteresseerde partijen moeten de garantie geven dat er 1 miljard pond gestoken wordt in de infrastructuur van de club, het opleidingsprogramma en het vrouwenteam. Naar verwachting wordt later deze maand bekendgemaakt met welke partij de club in zee wil gaan.