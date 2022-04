De Formule 1 is in 2022 aan een nieuw tijdperk begonnen. In de nieuwe technische reglementen staat de terugkeer van het grondeffect centraal en dat betekent dat de auto’s drastisch anders zijn ten opzichte van 2021. De wagens vragen van de coureurs een andere rijstijl dan in de afgelopen jaren het geval was en dat is natuurlijk even wennen. Charles Leclerc lijkt die verandering uitstekend verteerd te hebben, terwijl zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz juist iets meer moeite heeft met op snelheid komen. Vorig jaar wist Sainz veel beter bij te blijven en eindigde hij in het kampioenschap zelfs voor Leclerc.

“Vreemd genoeg zien wij het omgekeerde effect. Sergio Perez zit nu veel dichter bij Max Verstappen dan in 2021 het geval was”, concludeert Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko in gesprek met F1-Insider. De verklaring daarvoor is te vinden bij de auto’s, zo vermoedt de Oostenrijker. De nieuwe generatie bolides genereren minder downforce en dat speelt sommige rijders meer in de kaart dan anderen. Ook binnen Red Bull is dat het geval, ziet Marko. “Perez is heel blij met de afstelling van de auto, maar Max vindt het lastiger. Hij heeft de juiste balans nog niet gevonden en heeft daarom nog niet het volste vertrouwen in de auto. Zijn agressieve rijstijl gaat niet helemaal goed samen met de nieuwe auto’s.”

Desondanks is Verstappen er in Saudi-Arabië in geslaagd om te winnen in de enige race die hij tot dusver heeft uitgereden. Zijn achterstand in het kampioenschap is door de uitvalbeurten in Bahrein en Australië echter al opgelopen tot 46 punten. Zelf vermoedt hij dat Red Bull 45 races nodig heeft om weer aan de wereldtitel te kunnen denken, maar Marko ziet het niet zo somber in. “Ik heb hem verteld dat er nog twintig races te rijden zijn met meer dan 500 punten op tafel, sprintraces en snelste ronden meegerekend. Er is dus nog niets verloren”, legt hij uit, om vervolgens aan te geven dat het ook niet eenvoudig wordt. “De Ferrari is echter een heel betrouwbare auto, die in alle omstandigheden snel is en blijkbaar altijd vanaf het begin in het juiste raamwerk voor de banden zit. Wij hebben meer tijd nodig om dat voor elkaar te krijgen, dus daar moeten we aan werken.”