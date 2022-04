Sinds begin 2021 komt Carlos Sainz Jr. uit voor Ferrari. Bij de roemruchte Italiaanse renstal nam hij het plekje van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel in en meteen liet hij daarbij een heel behoorlijke indruk achter. Met vier podiumplaatsen en vijftien opeenvolgende puntenfinishes werd de 27-jarige coureur achter de coureurs van Mercedes en Red Bull vijfde in het kampioenschap, nog voor teamgenoot Charles Leclerc. Het feit dat de Monegask in 2022 veel beter uit de startblokken is geschoten, weerhoudt Ferrari er niet van om Sainz een nieuw contract aan te bieden. Zijn huidige overeenkomst, die tot eind 2022 liep, wordt met twee jaar verlengd. Dat maakte het team aan de vooravond van de GP van Emilia-Romagna op Imola bekend.

Van het verlangen om het contract met Sainz te verlengen heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto geen geheim gemaakt. Eind 2021 maakte hij al duidelijk dat de intentie er was en dus was het zetten van de handtekeningen eigenlijk een formaliteit. “Ik heb meerdere keren gezegd dat wij het beste rijdersduo van de Formule 1 hebben. Met iedere race die werd gereden, leek het dus meer en meer een volledig natuurlijke stap om Carlos’ contract te verlengen”, vertelt Binotto. “Daarmee garanderen wij stabiliteit en continuïteit. In zijn tijd bij het team tot dusver heeft hij bewezen dat hij het talent heeft dat wij van hem verwacht hadden, waarbij hij indrukwekkende resultaten heeft geleverd en het maximale uit alle kansen heeft gehaald.”

Ferrari houdt in 2023 en 2024 dus vast aan het rijderspaar Leclerc-Sainz, waarmee het team in 2021 derde werd in het kampioenschap voor constructeurs en na drie races in 2022 fier aan de leiding gaat. Toch heeft Binotto niet alleen bewondering voor de prestaties van Sainz, maar ook voor zijn werkethiek. “Buiten de auto is hij een harde werker met oog voor de kleinste details. Dat heeft de gehele groep geholpen om beter te worden en progressie te boeken. Samen kunnen we mikken op ambitieuze doelstellingen en ik weet zeker dat hij, samen met Charles, een significante rol kan spelen in het voeden van de Ferrari-legende. Ook gaan we nieuwe hoofdstukken schrijven in de geschiedenis van het team.”