Tijdens een bezoek aan de MotoGP-seizoensopener in Portugal liet Formule 1 CEO Stefano Domenicali een proefballonnetje op over het format dat de koningsklasse van de autosport hanteert tijdens raceweekenden. Al decennia staan er op vrijdag twee vrije trainingen gepland, gevolgd door de derde training en de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag. Op het Autódromo Internacional do Algarve liet Domenicali bij SportTV dan ook optekenen dat hij voorstander is van het schrappen van de vrijdagtrainingen, die de engineers uitgebreid de kans geven om de afstelling van de auto's én de strategische opties voor de race te optimaliseren.

Vermoedelijk heeft F1 niet direct plannen om de vrijdagtrainingen helemaal te schrappen, maar heeft Domenicali dit idee geopperd met discussies over het toekomstige format van de sport in zijn achterhoofd. Wat daarin belangrijk is, is dat de actie op de baan interessanter moet worden om te volgen. Daar kan Lewis Hamilton zich wel in vinden. De Mercedes-coureur wijst naar de sprintraces die F1 sinds 2021 organiseert als een goede verandering, al beseft hij ook dat dit niet voor ieder Grand Prix-weekend de juiste optie is. "Ze hebben geëxperimenteerd met sprintrace-weekenden en dat is denk ik cool. Er zijn echter ook plekken waar dat niet goed gaat zijn, zoals Monaco", zegt Hamilton als hem gevraagd wordt naar zijn mening over het verminderen van het aantal F1-trainingen.

Voor races als Monaco denkt Hamilton dat er andere mogelijkheden zijn om het raceweekend interessanter te maken, voor andere races vindt hij het sprintformat daar geschikt voor. "Het format van het sprintweekend bevalt me wel, want je hebt maar één training", vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen, die zich dus wel kan vinden in het idee om het aantal vrije trainingen te verminderen. "Er staat dan natuurlijk veel druk op om de goede keuzes te maken in die training, en meteen daarna ga je kwalificeren. Dat vind ik de laatste tijd geweldig en daar geniet ik ook van."

Terugkeer driedaags raceweekend beter voor geestelijke gezondheid

Zo'n verandering past volgens Hamilton ook prima in een bredere aanpassing van hoe een F1-weekend eruit ziet. In 2022 experimenteerde de sport al even met een driedaags raceweekend voordat de donderdag er weer aan vast werd geplakt. Hamilton ziet het kortere format graag terugkeren, ook omdat hij vindt dat er te veel loze momenten zijn met de huidige opzet. "De tijd tijdens het weekend kan beter ingedeeld worden. Met drie dagen actie zit er veel tijd tussen de sessies. En als je bijvoorbeeld kijkt naar [de races in] het Midden-Oosten, dan komen we pas om 15.00 uur aan op het circuit. Er is veel loze tijd", legt Hamiton uit. "Ik denk dus dat we efficiënter kunnen zijn. Ik vind dat we terug moeten naar een driedaags weekend. Dat scheelt voor de mensen ook veel reistijd."

Met de terugkeer van een driedaags raceweekend kunnen teamleden en coureurs in principe een dag later afreizen naar de diverse circuits. Dat geeft ze ook meer ruimte voor activiteiten en interesses buiten de Formule 1, iets wat volgens Hamilton van groot belang is voor de mentale gezondheid. "Je moet ruimte maken voor geluk buiten de baan, dat geldt denk ik voor iedereen hier. We werken allemaal zo hard en reizen zo veel, en we zijn zoveel weg van onze vrienden en families dat we veel dingen missen", benadrukt Hamilton het belang van andere interesses. "Wat doe je om tijd te maken voor jezelf en voor iets wat je gelukkig maakt? Het is zo belangrijk voor je geestelijke gezondheid dat je iets vindt waar je van houdt, of dat nu een taalcursus is, een instrument bespelen, voetballen of wat dan ook."