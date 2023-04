Krack: “Lawrence Stroll blij met stap, maar hij wil meer”

Aston Martin is tot dusver de revelatie van het Formule 1-seizoen 2023. De equipe uit Silverstone staat na drie races tweede bij de constructeurs. Aston Martin zag Fernando Alonso in zowel Bahrein, Saudi-Arabië als Australië derde worden. Zijn teamgenoot Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll, bevestigde de progressie van het team met een zesde en vierde plek in respectievelijk Bahrein en Australië. De Canadees viel uit in Saudi-Arabië.

De stap die Aston Martin afgelopen winter heeft gezet past bij de ambities van Stroll senior. “Het is vrij eenvoudig: de missie van Lawrence is helder”, zegt Aston Martin-teambaas Mike Krack tegen onder meer Motorsport.com. “Hij wacht niet met ons te vertellen wanneer we de volgende gaan winnen. Natuurlijk is hij blij dat we een stap hebben gezet, maar het is niet genoeg voor zijn ambities. Het goede aan Lawrence is dat je weet waar je staat. Hij wil meer en wij moeten meer leveren.”

Op de vraag of Alonso met zijn drie podiumplaatsen tot dusver aan de verwachtingen voldoet, reageert Krack gevat: “Nee, hij had ze alle drie moeten winnen, haha. Nee, het is fantastisch”, zegt de Luxemburger. “Als iemand me vooraf had verteld dat we na de eerste drie races drie podiums zouden hebben, dan had ik dat niet geloofd. Het laat ook zien wat voor kampioen we hebben. Hij is gewoon ongelooflijk consistent. In alle sessies tot dusver stond hij er en pushte hij maximaal.”

Alonso maakte in de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië ook indruk met zijn parate kennis. Vanwege meerdere incidenten bij de tweede herstart, met onder meer beide Aston Martin-coureurs als slachtoffer, hing de wedstrijdleiding opnieuw de rode vlag uit. Dat gebeurde nog voordat de rijders het eerste meetpunt hadden bereikt en dus moest voor de derde herstart worden teruggegrepen naar de startvolgorde van de tweede herstart. Dat was vorig jaar op Silverstone immers ook het geval, meldde Alonso meteen via de radio aan het team.

“Dat typeert hem”, vertelt Krack over Alonso, die zich bij de laatste herstart dus weer als derde mocht oplijnen en Stroll achter zich zag aansluiten op P4. “Hij onthoudt elke race die hij heeft gereden en wat er is gebeurd. Hij weet waarnaar we moeten kijken. Dat is indrukwekkend, ook voor ons. Silverstone was niet heel lang geleden, dus in dit geval wisten wij het ook nog. Als we het echter niet meer hadden geweten, dan had hij ons er snel aan herinnerd.”