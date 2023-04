Moet Russell uitspraken over verwachte Red Bull-dominantie bijstellen?

Max Verstappen domineerde de seizoensopener in Bahrein, terwijl Sergio Perez er daar voor Red Bull een een-tweetje van maakte. Mercedes kwam in Sakhir met een behoorlijke achterstand als vijfde en zevende over de finish. Na afloop van die Grand Prix riep George Russell dat Red Bull elke race zou gaan winnen. In Jeddah was Mercedes sneller dan Ferrari, maar niet dan Aston Martin.

In Australië maakte het Duitse merk echter een mooie stap nadat het team in de vrije trainingen goede wijzigingen had doorgevoerd aan de ophanging. Russell en Lewis Hamilton pakten in de kwalificatie respectievelijk de tweede en derde startpositie achter Verstappen en reden in de race een tijd voor de regerend wereldkampioen, alvorens een kapotte power unit Russell deed uitvallen. Zijn Britse ploegmaat hield Aston Marin-coureur Fernando Alonso achter zich en werd tweede in Albert Park.

Red Bull domineerde in Melbourne niet zoals het deed in Bahrein en Jeddah, al snapt Russell wel waarom hij deze uitspraken deed. "Na een frustrerende kwalificatie, zoals in Bahrein, roep je soms wel eens dingen in het heetst van de strijd", aldus de jonge Mercedes-coureur. "Ik denk nog steeds dat Red Bull een klasse beter is dan de rest, maar Lewis en ik haalden zeker het beste uit de zaterdag in Australië. Als ik afga op Max' uitspraken, dan zit daar waarschijnlijk nog wel meer in de tas. Het gaat nu om drie tienden, normaal is dat een seconde. Drie tienden is in de F1-wereld nog steeds wel erg veel."

Upgrades in Imola?

Russell liet eerder al weten dat Mercedes momenteel druk werkt aan upgrades, al komen die op zijn vroegst pas eind mei tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het team werkt daarnaast aan de verfijning van mechanische componenten om het rijgedrag te verbeteren en het vertrouwen van beide coureurs daarmee te vergroten. Deze stappen zorgen ervoor dat Russell zijn uitspraken, of Mercedes de strijd kan aangaan Red Bull, misschien moet bijstellen. Op de vraag of hij nog steeds verwacht dat het Oostenrijkse F1-team alles gaat winnen, antwoordt hij: "We geven niet op, we blijven pushen. Op dit moment kunnen we pas na de upgrades alles opnieuw beoordelen. Dan pas zien we of ze werken zoals we verwachten en of we ermee kunnen vechten."

