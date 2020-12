Hamilton heeft 'zwaarste week' achter de rug na coronabesmetting

Afgelopen weekend moest Hamilton de Grand Prix van Sakhir aan zich voorbij laten gaan, omdat hij op de maandag na de GP van Bahrein besmet bleek met het coronavirus. Sindsdien zit de zevenvoudig wereldkampioen in isolatie en daardoor miste hij voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 een Formule 1-race. Hamilton liet direct na zijn positieve coronatest nog van zich horen, maar verdween daarna een week van de radar. Dinsdag deelde de Mercedes-coureur op social media een video waarin hij aangaf dat hij eerder op de dag voor het eerst weer getraind had. Ook geeft hij toe dat hij de afgelopen week niet makkelijk vond.

“Ik weet dat ik de afgelopen week niets van mij heb laten horen, maar het is absoluut een van de zwaarste weken die ik in tijden heb gehad”, vertelde hij in de video. “Ik heb me alleen gefocust op het herstellen en weer in vorm geraken, zodat ik mee kan doen aan de laatste race in Abu Dhabi. Ik voelde me geweldig toen ik vandaag wakker werd en heb mijn eerste training weer achter de rug, dus ik wilde jullie een positief bericht sturen en laten weten dat ik in orde ben. Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige berichten en video’s die jullie hebben gestuurd. Dat waardeer ik heel erg. Waar jullie ook zijn, ik hoop dat jullie positief blijven en blijven strijden tegen wat op jullie pad is gekomen. Ik hoop dat ik snel weer in de auto kan stappen.”

Het is nog altijd onduidelijk of Hamilton komend weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi terug kan keren bij Mercedes. De Brit moet eerst negatief testen op het coronavirus voordat hij überhaupt van Bahrein naar het emiraat kan reizen. Bovendien werkt men in Abu Dhabi met zeer strikte beperkingen. Hij zou daarom nog 48 uur in isolatie moeten gaan voordat hij toestemming krijgt om richting de F1-paddock te vertrekken. Het wordt dus een race tegen de klok voor Hamilton om aan de race deel te nemen. Afgelopen weekend werd hij bij Mercedes vervangen door George Russell. De huidige Williams-coureur staat ook op de nominatie om voor zijn landgenoot in te vallen als blijkt dat hij niet kan rijden op het Yas Marina Circuit.