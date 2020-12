Privévliegtuig Stroll vloog reserveonderdelen naar Bahrein

Het team uit Silverstone leverde afgelopen weekend een puike prestatie met de dubbele podiumfinish voor Sergio Perez en Lance Stroll, maar de aanloop naar die race was behoorlijk hectisch en zorgde voor flinke kopzorgen bij de teamleiding.

Een week eerder ging er tijdens de Grand Prix van Bahrein namelijk van alles mis: Stroll werd ondersteboven gekegeld door Daniil Kvyat en Perez viel vlak voor het einde uit met een behoorlijk fikkende motor.

Lees ook: Hamilton wint in Bahrein na lange code rood voor crash Grosjean

Beide auto’s hadden flink wat schade en omdat onderdelen niet direct voorhanden waren moest het privévliegtuig van teameigenaar Lawrence Stroll er aan te pas komen om op tijd twee rijdende RP20’s klaar te hebben, zo vertelde teambaas Otmar Szafnauer aan Sky Sports: “We hadden vorige week een grote crash en ook nog eens een auto in de fik. We konden met maar een week te gaan en geen reserveonderdelen voorhanden, niet twee auto’s in elkaar zetten. We hebben het toestel van Lawrence teruggestuurd [naar Engeland] en het heeft daar tot donderdag gewacht om de reserveonderdelen naar hier [Bahrein] terug te vliegen zodat we twee wagens konden opbouwen.”

Vervolgens finishten die twee auto’s zondag dus op de plaatsen één en drie. De vreugde van die overwinning werd nog eens extra uitvergroot door die dramatische uitvalbeurt van Perez een week eerder op hetzelfde circuit. De Mexicaan leek tijdens de GP van Bahrein onbedreigd af te gaan op een podium, maar de brand aan boord verstierde dat feestje. Illustratief voor die gemiste kans was het beeld van Szafnauer die na de race minutenlang met de handen voor zijn gezicht op de pitmuur bleef zitten. “De echte dieptepunten die we vorige week hebben meegemaakt, maken deze hoogtepunten nog zoeter”, aldus de Amerikaan die met veel vertrouwen naar Abu Dhabi afreist. Zijn team staat nu derde in het kampioenschap voor constructeurs, tien punten voor op McLaren.

GPUpdate Podcast

Uiteraard bespreken Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Mike Mulder in de GPUpdate Podcast de historische prestatie van Racing Point. Luister hier naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.