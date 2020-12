Hamilton test positief op corona, mist Sakhir Grand Prix

In een officiële verklaring van de Formule 1 valt te lezen: “De FIA, de Formule 1 en het Mercedes-AMG Petronas F1 Team kunnen bevestigen dat Lewis Hamilton tijdens de verplichte PCR-test voor de Sakhir Grand Prix, positief heeft getest op COVID-19. In overeenstemming met de protocollen en de richtlijnen van de volksgezondheidsautoriteiten in Bahrein is hij nu in quarantaine.”

Mercedes betreurt het te moeten melden “dat Lewis Hamilton positief heeft getest op COVID-19 en niet in staat zal zijn om deel te nemen aan de Sakhir GP van dit weekend. Lewis werd vorige week drie keer getest waarvan de laatste keer op zondagmiddag op het Bahrein International Circuit als onderdeel van het standaard testprogramma tijdens het raceweekend. Elke keer was hij negatief. Hij werd echter op maandagochtend wakker met lichte symptomen en kreeg tegelijkertijd te horen dat een contactpersoon voor aankomst in Bahrein positief had getest. Lewis deed daarom nog een test en die bleek positief. Dit is inmiddels bevestigd door een hertest. Afgezien van de milde symptomen is hij verder fit en in orde. Het hele team stuurt hem de allerbeste wensen voor een snel herstel.”

Mercedes zal “te zijner tijd onze plannen voor een vervangende coureur aankondigen.” De officiële reservecoureurs van het team zijn Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez, hoewel ook Nico Hülkenberg een mogelijke kandidaat is. Vandoorne is momenteel in Valencia voor een Formule E-test. Volgens Mercedes maakt hij die test af en reist hij vervolgens af naar Bahrein, maar dat betekent niet dat hij zondag ook daadwerkelijk in de W11 van Hamilton zit.

Hamilton is de derde coureur die positief test op corona, Eerder waren Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll aan de beurt.