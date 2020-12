GPUpdate Podcast: Revelatie Russell heeft Bottas meteen geknakt

De Williams-coureur had de lastige taak om de door het coronavirus gevelde Lewis Hamilton te vervangen en slaagde daarin met vlag en wimpel. Niet alleen domineerde de jonge Engelsman de eerst vrije trainingen, hij kwalificeerde zich ook nog eens op P2 met een miniem verschil van 0.026 seconden op Valtteri Bottas.

Direct na de start pakte Russell zelfs de leiding in de wedstrijd stevig in handen en hij leek op weg naar een sensationele overwinning toen het noodlot twee keer toesloeg. Eerst kreeg hij tijdens een chaotische pitstop de verkeerde banden onder zijn bolide geschroefd, waardoor hij nog een keer naar binnen moest. Vervolgens kreeg hij ook nog eens een lekke band. Het zorgde voor een enorme teleurstelling en ‘slechts’ een negende plaats op de finishlijn, notabene direct achter Bottas die achtste werd maar daar nauwelijks vreugde uit kon putten. Na afloop van de race moest de Fin die een contract tot eind 2021 heeft, toegeven dat hij "niet een ideaal weekend" had gehad.

En dus kan Russell terugkijken op een uitstekend debuut voor Mercedes, het team waarvan hij nog steeds junior-coureur is en waar hij – als de voortekenen ons niet bedriegen – vanaf 2022 de opvolger moet worden van Bottas. Mocht er bij Mercedes nog enig voorbehoud zijn ten aanzien van Russell, dan is dat zonder twijfel volledig verdwenen na Sakhir, denkt het panel van de GPUpdate Podcast.

GPUpdate Podcast

Uiteraard bespreken Erwin Jaeggi, Ronald Vording en Mike Mulder in de GPUpdate Podcast ook die historische overwinning van Sergio Perez? En wat te denken van de uitvalbeurt van Max Verstappen? Was die te voorkomen?

En we beantwoorden de lezersvraag van deze week: Moet de Formule 1 niet toe naar een systeem met vaste reservecoureurs die ook daadwerkelijk in mogen vallen als één van de vaste waarden niet aan de start kan verschijnen. Bennie Raes won met deze vraag een pakket met McLaren-goodies, beschikbaar gesteld door Motorsport Tickets, de absolute nummer 1 op het gebied van F1-tickets, F1-reizen, MotoGP-kaarten en meer.

Luister hier naar de nieuwe GPUpdate Podcast. Je kunt je uiteraard ook abonneren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.