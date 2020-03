"Hamilton een completere coureur dan Schumacher", zegt Webber

Afgelopen jaar behaalde Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel in de Formule 1, waarmee hij er nu eentje minder heeft dan Michael Schumacher. In het aankomende seizoen geldt de Brit wederom als een van de favorieten voor de titel en daarmee kan hij dus op gelijke hoogte komen met de succesvolste F1-coureur aller tijden. In gesprek met Speedcafe.com vertelde Mark Webber dat Hamilton zijn naam inmiddels gevestigd heeft als een van de grootheden van de sport en bovendien ziet hij de 84-voudig Grand Prix-winnaar als een ‘completere’ coureur dan Schumacher.

“Daar bestaat geen twijfel over. Ik denk dat hij completer is dan Michael. Ik denk dat hij deze resultaten op een technisch netter uitgevoerde manier behaald heeft, als je kijkt naar de wiel-aan-wiel-gevechten en het feit dat er nooit echt trucjes uitgehaald in de contracten met de andere coureurs. Ik denk dat hij daar absoluut bij hoort.” In dat rijtje met namen staan onder andere ook Alain Prost, Niki Lauda, Jackie Stewart en Ayrton Senna. Webber: “Schumacher hoort daar ook bij, want hij heeft alle records wat betreft kampioenschappen en raceoverwinningen, maar ik geloof erin dat Lewis deze records kan bedreigen.”

Webber is dus lovend over de manier waarop Hamilton zijn resultaten tot stand laat komen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar vergelijkt de werkwijze van de zesvoudig wereldkampioen met die van toptennissers Rafael Nadal en Roger Federer. “Op de baan is hij net als Nadal en Federer. Hij voert gewoon zijn werk uit en doet dat op een zeer, zeer klinische manier. Hij gaat niet vaak naar de stewards; wat was bijvoorbeeld de laatste keer dat hij moest komen voor een snelheidsovertreding in de pits? Hij is zo kalm en kan zo goed zijn gedachten ordenen – hij is een uitzonderlijk talent en hij blijft zichzelf opnieuw uitvinden, dus hij verdient alles.”

