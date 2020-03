Steiner: "Haas heeft lessen geleerd van vorig seizoen"

Het seizoen 2019 begon sterk voor de renstal van Gene Haas, maar al snel klaagden Romain Grosjean en Kevin Magnussen over de onhandelbaarheid van de VF-19. De speurtocht naar een juiste balans in de auto duurde vrijwel het hele seizoen en kostte het team de nodige punten. Uiteindelijk eindigde Haas zelfs als voorlaatste in het constructeurskampioenschap.

Terugkijkend zegt Steiner dat het team lessen heeft geleerd van de situatie van vorig jaar: “We zullen niet langer dezelfde fouten maken als vorig seizoen. Daar zeg ik absoluut ja tegen. We werken dit seizoen anders.” Toch betekent dat niet dat dit jaar opeens alles van een leien dakje zal lopen, aldus Steiner: “We kunnen nog steeds fouten maken. Maar het zou me bijzonder tegenvallen als ik zou zeggen dat we ons lesje niet hebben geleerd en net zo stom zouden zijn als vorig jaar. We hebben lessen geleerd. We zijn nederig en zijn verder gegaan vanaf waar we twee jaar geleden stonden.”

Het team kreeg tijdens de afgelopen wintertest in Barcelona veel feedback van de coureurs. Bemoedigend, vindt Steiner: “Ze hebben de juiste geluiden gemaakt. Coureurs zijn natuurlijk nooit tevreden, zeker als je ziet wat er vorig seizoen met ons gebeurde. We waren [voorafgaand aan het seizoen 2019] erg blij, maar uiteindelijk draaide het uit op een fiasco. Iedereen is daardoor erg voorzichtig geworden. Dus doen we ons werk nu nog grondiger en zijn we voorzichtiger in onze voorspelling voor het komende seizoen. We willen niet heel hard roepen ‘alles is in orde, alles is in orde’ en vervolgens heel hard afgaan. We willen zo goed mogelijk voorbereid naar Australië afreizen.”

Met medewerking van Adam Cooper

