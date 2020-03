Marko vindt discussie rond coronavirus 'opgeblazen'

De uitbraak van het virus COVID-19, ook wel bekend als het coronavirus, zorgt ervoor dat er de nodige wijzigingen doorgevoerd zijn de internationale auto- en motorsportkalender. De Formule 1 stelde de Grand Prix van China al uit, terwijl Bahrein besloot om geen toeschouwers toe te laten tijdens de GP. De MotoGP stelde de Thaise Grand Prix al uit, terwijl de topklasse van de motorsport afgelopen weekend niet in actie kwam tijdens de opening van het seizoen in Qatar. Ook heeft de uitbraak van het coronavirus gevolgen voor de kalenders van het World Superbike en de MXGP. Tegelijkertijd wordt er gevreesd dat meer evenementen uitgesteld of afgelast moeten worden.

Helmut Marko begrijpt niet waar de paniek vandaan komt. “Ik vind dat de hele discussie opgeblazen is. Het gaat hier om een griep en er sterven vooral mensen met een hoge leeftijd die al een ziekte hebben”, vertelde de adviseur van Red Bull Racing tegen Speed Week. Een van de zwaarst getroffen landen is Italië, waar voor enkele regio’s inmiddels een reisbeperking geldt. Dat is ook het geval in de streken waar Ferrari en AlphaTauri gevestigd zijn. “De quarantaine is het probleem,” beargumenteert Marko, “maar het gevaar van de ziekte is niet groter dan die van de griep. Je moet de bangmakerij van een aantal politici tegengaan en je moet ze niet steunen.”

De voorbereiding van het in Faenza gevestigde AlphaTauri is volgens Marko niet in de war geschopt door het coronavirus. “AlphaTauri heeft ook meer dan honderd werknemers in Engeland, en de eerste groep van het team is al in Australië gearriveerd. Ik maak mij hier geen zorgen om.” Wel zijn er op en rond de fabriek van het team de nodige maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Marko vat ze samen: “Geen handen schudden, iedere keer bij het handen wassen desinfectiemiddel gebruiken, in sommige gevallen ook thuiswerken en dat soort zaken.”