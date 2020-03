Honda heeft oplossing voor slechte starts Red Bull

Honda heeft dit seizoen de ambitie om samen met Red Bull voor de wereldtitel te strijden. De motorfabrikant bewees tijdens de voorbije wintertest in Barcelona al dat het qua snelheid en betrouwbaarheid op de goede weg is. Maar toch had Honda nog wel wat te wensen na het voorbije seizoen. Met name op het gebied van de starts liet men nogal eens wat liggen. Dat kwam waarschijnlijk door een agressieve motorstand van de Honda-krachtbron waardoor coureurs bij de start veel last hadden van wielspin. Dit was onder andere te zien tijdens de Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland waar Max Verstappen na het doven van de startlichten een aantal plaatsen moest inleveren. Honda verwacht nu een oplossing te hebben gevonden voor dat euvel.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com zegt Honda-chef Toyoharu Tanabe: “De eerste meters na de start van de race zijn heel belangrijk. Je kunt je pole-position heel makkelijk verliezen. We hebben vorig jaar gedurende het seizoen gewerkt om de prestaties tijdens de start in de gaten te houden en het systeem beter te kalibreren. We hebben geprobeerd op dat gebied te verbeteren en nu hebben we het vertrouwen dat de prestaties na de start een stuk beter zijn.”

Volgens Tanabe is het nog te vroeg om de prestaties van de nieuwe Honda-krachtbron af te zetten tegen de andere fabrikanten, maar hij is van mening dat de renstal de afgelopen winter voldoende progressie geboekt heeft. “We beginnen aan ons tweede jaar met Red Bull Racing en het derde jaar met Toro Rosso (nu AlphaTauri)”, vervolgt hij. “We werken met de technologie van Red Bull, er bestaat een goede wisselwerking tussen Red Bull en AlphaTauri. De installatie van het pakket voor het chassis is bekend en we hebben nu meer tijd kunnen spenderen aan het inbouwen van het pakket. Dat is positief. Daarnaast heb je nog de prestaties en betrouwbaarheid van de power-unit, daar werken we altijd aan. We zoeken naar een compromis voor de standen die we kunnen gebruiken zonder dat we veel onderdelen moeten wisselen. Er zijn veel zaken waar we ons op moeten concentreren, maar de belangrijkste thema’s zijn de prestaties, de betrouwbaarheid en de verpakking van het pakket.”

Hoewel AlphaTauri bij monde van teambaas Franz Tost lovend was over de ‘grote stap’ die Honda gemaakt heeft de afgelopen winter, bagatelliseert Tanabe het werk van zijn team: “Het was geen grote stap, dat is misschien wat de ontwerpers vinden. We hebben aan finetuning gedaan. We hebben met de teams hard gewerkt om het pakket te verbeteren.”

Gevraagd of de winter en de wintertest naar verwachting is verlopen voor Honda, voegt de Japanner er aan hij toe: “Ja. Ik denk dat het beter was dan vorig jaar.”

Met medewerking van Jonathan Noble

