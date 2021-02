Norris: “Heb al dingen van Ricciardo opgepikt in de simulator”

Na twee seizoenen een rijdersduo te hebben gevormd met Carlos Sainz Jr. heeft Norris in 2021 een nieuwe collega bij McLaren: Daniel Ricciardo. Voor de 21-jarige Brit is de komst van de Australiër een kans om te leren van een bewezen racewinnaar. Ricciardo schreef bij Red Bull immers zeven Grands Prix op zijn naam.

Gevraagd op wat voor vlak hij het meest kan leren van Ricciardo, zegt Norris tegen onder andere Motorsport.com: “Ik heb al een paar dingen opgepikt in de simulator. Maar op welke punten hij me precies zal gaan pushen, kom ik pas te weten als we serieus gaan testen en de eerste race hebben. Want dat zijn de momenten waarop alles weer onder hoogspanning komt te staan en de ware aard van mensen naar boven komt. Ik kan hier op dit moment dus nog geen goed antwoord op geven, maar ik weet zeker dat hij me op alle gebieden wel zal pushen. Maar ik hoop dat ik op mijn beurt hem ook kan pushen. Dat is het doel.”

Ondanks dat Norris, die aan zijn derde seizoen in de Formule 1 begint, een stuk minder ervaring heeft, denkt dat Ricciardo dat er ook wel zaken zijn die hij van de coureur uit Bristol kan leren. “Dit wordt mijn elfde seizoen in de Formule 1 dus ik ben zeker degene met de meeste ervaring”, aldus Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar Lando heeft meer ervaring als het gaat om het werken voor McLaren. Dus er zijn zeker dingen die ik van hem kan leren over het team, die me zullen helpen om binnen de McLaren-familie te integreren.”

“Elke keer dat je een nieuwe teamgenoot hebt, is weer een kans om iets nieuws te leren”, vindt Ricciardo bovendien. “Of het nu gaat om werkmentaliteit of rijtechniek. Of allebei. Ik ga er daarom altijd redelijk onbevangen in. Ik heb veel vertrouwen in mezelf en wat ik kan, maar ik ben ook open-minded. Als er iets is wat ik van Lando kan opsteken en mij een betere coureur kan maken, dan zal ik het natuurlijk niet nalaten om daar gebruik van te maken.”

VIDEO: Een technische analyse van de nieuwe McLaren MCL35M