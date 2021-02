In Melbourne wordt al jaren gesproken over de nodige aanpassingen aan het semi-stratencircuit, maar dit jaar hebben de voorgestelde wijzigingen eindelijk het groene licht gekregen. Aanvankelijk zou het circuit pas na de Grand Prix van 2021 op de schop gaan, maar nu deze is uitgesteld tot november zullen de werkzaamheden al voor de editie van dit jaar worden uitgevoerd.

Bredere pitstraat

De eerste fase van de werkzaamheden zit er reeds op en focust zich met name op de pitstraat. Deze is met twee meter verbreed, terwijl de pitmuur naar de rand van het asfalt is verschoven ten koste van de grasstrook die er de afgelopen jaren lag. Dankzij de verbreding kan de maximum snelheid in de pitstraat worden verhoogd, waarmee de organisatie hoopt op meer pitstops en meer variaties van de strategie in de race.

Bochten 9 en 10 op de schop

In de tweede fase van de werkzaamheden zullen een aantal bochten onder handen worden genomen. De grootste verandering zal terug te zien zijn in de bochten 9 en 10, waar de langzame bocht naar rechts plaatsmaakt voor een vloeiende snelle knik langs de noordwestzijde van het meer. Daardoor arriveren de coureurs met een hogere snelheid bij de bochten 11 en 12, waardoor deze toch al snelle bochtencombinatie een grotere uitdaging moet worden. Eventuele foutjes in deze knik moeten resulteren in meer inhaalacties in de daaropvolgende bocht 13, een haakse bocht naar rechts die ook onder handen zal worden genomen. De camber van deze langzame knik zal worden aangepast terwijl ook de ingang wordt verbreed, om zo het aantal uitremacties te bevorderen.

Rechts in beeld: bochten 9 en 10, de combinatie die dit jaar plaats zal maken voor een snellere knik Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aanstaande maandag wordt er al gestart met de werkzaamheden voor de tweede fase, die in juli afgerond moeten zijn. Na de geplande race in november zal vervolgens gestart worden met de derde fase, waarbij de gehele toplaag van het circuit zal worden vervangen door een ruwer asfalt.

Meer spektakel

De geplande aanpassingen moeten tot meer spektakel gaan leiden in de Grand Prix van Australië, waar de openingsrace van het Formule 1-seizoen de afgelopen jaren vooral resulteerde in een niet al te spectaculaire optocht. Eerder deze winter werden ook in Barcelona al wijzigingen aangebracht aan de layout. Op het Catalaanse circuit werd met name de langzame bocht 10 onder handen genomen.