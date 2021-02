FIA en FIM keuren aanpassingen aan bocht 10 in Barcelona goed

In januari begon het Circuit de Barcelona-Catalunya aan de verbouwing van bochten 10 en 11, die samen het begin van de derde sector vormen. Bocht 10 was sinds 2004 een scherpe bocht naar links, gevolgd door een kort recht stukje en bocht 11: een snelle knik naar links die overgaat in de lange rechterbocht 12. De MotoGP bleef overigens tot 2018 gebruikmaken van de oude situatie, alvorens alsnog te wisselen naar de scherpere variant.

In 2021 wisselen zowel de Formule 1 als de MotoGP naar weer een nieuwe versie van bochten 10 en 11. Om de veiligheid op dat deel van het circuit te vergroten is besloten om afstand te doen van de variant met twee bochten en een kort recht stuk en, zoals in de oorspronkelijke versie, te kiezen voor één lange bocht. Desondanks wordt de nummering van de bochten niet aangepast, waardoor de knik zowel bocht 10 als bocht 11 beslaat. Ook betekent de ingreep dat de bocht aanmerkelijk minder scherp wordt, wat tot gevolg heeft dat de snelheid in de bocht omhoog gaat en dat er later geremd kan worden. Aan de buitenkant van de bocht ligt een smalle strip met asfalt, voordat de grote grindbak begint.

De verbouwing werd in december aangekondigd en vorige maand ging het circuit dus op de schop. Inmiddels zijn de verbouwingen afgerond en maandag kwam zowel Stuart Robertson, hoofd circuitveiligheid van de FIA, als FIM-collega Franco Uncini langs op het Circuit de Barcelona-Catalunya om de veranderingen te homologeren. Daar bekeken ze ook een aantal andere, minder ingrijpende veranderingen dat is doorgevoerd aan de Spaanse omloop. Zo is er nieuw asfalt neergelegd en zijn de kerbstones in bocht 13 aangepast.

De Formule 1 en MotoGP zijn ook in 2021 weer te gast op het circuit van Barcelona. De F1 werkt er op 9 mei de Grand Prix van Spanje af, terwijl de MotoGP op 6 juni een bezoek brengt voor de GP van Catalonië.

VIDEO: De verbouwing van bocht 10 Circuit de Barcelona-Catalunya