Formule 1 herziet kalender: Australië verplaatst, Imola keert terug

Op de officiële kalender die in december werd gepresenteerd prijkte Melbourne nog als eerste F1-race van 2021, maar de aanhoudende problemen rond de coronapandemie gooien net als vorig seizoen roet in het eten. Dit jaar wordt de Grand Prix van Australië echter niet helemaal geschrapt, maar doorgeschoven naar 21 november.

In plaats van Melbourne is nu het Bahrain International Circuit gastheer van de openingsrace van het seizoen. Op 28 maart vindt daar de Grand Prix van Bahrein plaats. Twee weken later zou er eigenlijk in China worden gereden, maar ook die race is hoogst onzeker en om die reden heeft de Formule 1 een tweede wijziging doorgevoerd: op 18 april gaat het hele circus opnieuw naar Imola. Daar werd in 2020 ook al de Grand Prix van Emilia-Romagna ingelast als vervanging van één van de vele Grands Prix die door de coronapandemie werden afgelast.

De keuze om weer naar Noord-Italië af te reizen is een logische. Met het verplaatsen van Australië en de onzekerheid van Shanghai, kiest de F1-organisatie ervoor om terug te vallen op locaties die vorig jaar het F1-seizoen hebben gered. Na Bahrein en Imola komt er mogelijk op 2 mei opnieuw een Portugese GP en een week later - op 9 mei - reist men dan af naar Spanje waar eigenlijk het reguliere Europese seizoen zou beginnen.

De kalenderwijzigingen vormen meteen een fikse kluif voor Stefano Domenicali, de nieuwe CEO van de Formule 1: "Het is een druk begin van het jaar geweest in de Formule 1 en we zijn blij te kunnen bevestigen dat het aantal geplande races voor het seizoen onveranderd blijft", aldus de Italiaan. "Door de wereldwijde pandemie is het leven nog niet weer normaal geworden, maar we hebben in 2020 laten zien dat we veilig kunnen racen en we hebben de ervaring en de plannen om ons seizoen voort te zetten. Natuurlijk, door het virus blijft de situatie volatiel, maar we hebben de ervaring van vorig seizoen om er een veilig 2021 van te maken."