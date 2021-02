Ricciardo na eerste dag in de MCL35M: "Alles verloopt prima"

Lando Norris had ’s ochtends het voortouw genomen en de nieuwe bolide uit Woking een shakedown gegeven. Na de lunch was het de beurt aan Ricciardo om plaats te nemen in de oranje wagen. Hoewel de weersomstandigheden niet echt meespeelden en Ricciardo na een winterpauze van twee maanden weer even moest wennen, was hij behoorlijk in zijn nopjes met het verloop van de dag. “Het voelde langer dan twee maanden! Het duurt altijd weer even om de spinnenwebben eruit te krijgen. De gladde omstandigheden geven je ook niet echt veel vertrouwen als het een tijdje geleden is dat je in een auto hebt gezeten. Maar het was leuk. alles liep op rolletjes. We hebben gedaan wat we moesten doen en dat is alles wat je kunt vragen. Hoe meer ronden ik rijd, hoe vertrouwder en comfortabeler ik me bij het team zal voelen.”

Ricciardo en Norris mochten slechts een beperkt aantal kilometers rijden op deze ‘filmdag’ en dat betekende dat beide coureurs nog niet echt in hun ritme konden komen. Echter, met een beperkt aantal testdagen voor de eerste race van het seizoen op 28 maart in Bahrein, helpen alle kleine beetjes, concludeerde Ricciardo. “Ik heb alle procedures doorlopen. Het plan en het doel is om naar Bahrein te komen, op de startgrid te staan en daar niet in paniek te raken. Het gaat er nu vooral om dat ik me comfortabel voel en vertrouwd raak met de teamleden. We doorlopen scenario’s waar we tijdens een raceweekend mee te maken kunnen krijgen. Weliswaar hebben we hier niet de sfeer, maar we kunnen proberen het na te bootsen door onszelf een beetje onder druk te zetten.”

Over de auto zelf kon Ricciardo – mede door het slechte weer en de beperkte afstand die hij mocht afleggen – nog niet veel zeggen, maar het team loopt voor op schema en dat is al pure winst. “McLaren is uitstekend begonnen: de motor werd een dag eerder opgestart en de eerste dag op het circuit verliep soepel. Je kunt zo vroeg in het seizoen niet meer vragen. Alles gaat prima.”