Krachtsverhoudingen in komende GP’s onduidelijk, stelt Red Bull

Door de onverwachte tweede plaats van Max Verstappen in de Grand Prix van Rusland is het verschil met WK-leider Lewis Hamilton slechts twee punten. Met nog zeven races te gaan kan er nog veel gebeuren. Op de powercircuits Monza en Sochi werd Mercedes als favoriet beschouwd. Hoe de verhoudingen in de komende races liggen, is echter minder duidelijk. Dat komt mede door de aanwezigheid van twee nieuwe banen waar niet eerder door de Formule 1 geracet is.

Teambaas Christian Horner durft voor de komende GP’s geen voorspelling te doen over de krachtsverhoudingen: “Ik denk niet dat er circuits zijn die er zo duidelijk bovenuit steken als Rusland en Monza”, aldus de Brit. “Mercedes zal zeker sterk zijn in Turkije, daar wonnen ze vorig jaar. Maar vervolgens gaan we naar Austin. Daar zouden we in de buurt moeten zitten. En in Brazilië en Mexico zijn we altijd sterk geweest. We weten nog niets over Qatar, we weten niets over Jeddah. En dan komt Abu Dhabi. Je kunt stellen dat het in de overgebleven races fifty-fifty is qua welke baan de een iets beter ligt dan de ander.”

Mercedes-collega Toto Wolff deelt die mening. Bovendien blijkt dit seizoen dat het verleden geen garanties biedt: “Ik ben gestopt met kijken naar dingen die we voorheen gepresteerd hebben op dit soort circuits, met nieuwe regels zijn er flinke veranderingen opgetreden”, zegt de Oostenrijker. “Natuurlijk wisten we dat Monza en Sochi ons beter zouden liggen. De realiteit is echter dat we nog wel een paar keer wat schommelingen gaan zien in het klassement, ik denk niet dat de verschillen snel zullen oplopen. Dus voor ons is het zaak om zo goed mogelijk te presteren.”

