FIA maakt zich ondanks nieuwe waarschuwing geen zorgen om Mazepin

Het is pas zijn eerste seizoen in de Formule 1, maar Nikita Mazepin is door zijn rijstijl niet bij alle coureurs even populair. Dit jaar heeft de Haas F1-coureur al meerdere aanvaringen gehad met teamgenoot Mick Schumacher. Slechts een keer kreeg hij voor een van die botsingen een straf, dat was tijdens de Italiaanse GP. Wel is Mazepin dit seizoen regelmatig in aanraking gekomen met de stewards, onder meer voor het negeren van blauwe vlaggen, niet respecteren van gele vlaggen en het ophouden van een andere coureur tijdens de kwalificatie.

In Rusland was het opnieuw zover. Voor eigen publiek bleef een straf Mazepin bespaard, maar wel kreeg hij een officiële waarschuwing. De reden daarvoor was de manier waarop hij zich verdedigde in het gevecht met Yuki Tsunoda. “Het gebeurde in bocht 12, het was de actie waarbij hij zo laat van zijn lijn ging bij een inhaalactie met DRS. Het is onsportief gedrag en wordt niet getolereerd”, verklaarde FIA-wedstrijdleider Michael Masi waarom de Rus de zwart-witte waarschuwingsvlag kreeg.

Laat verdedigen 'simpelweg zijn stijl'

Het is niet de eerste keer dan Mazepins manier van verdedigen ter sprake komt. Eerder was Schumacher al verbolgen over hoe zijn teamgenoot probeerde om zijn positie te behouden. Nicholas Latifi verdedigde Mazepin al: “Nikita beweegt altijd heel laat met zijn verdediging. Daar is niets mis mee, het is simpelweg zijn stijl – het is hoe hij de auto bestuurt. In mijn ogen lijkt hij daarbij niet te ver te gaan.” Ook Masi vindt de tijd nog niet rijp voor een gesprek met Mazepin. “Dat denk ik niet. We beoordelen incidenten op basis van wat er is gebeurd, niet op basis van iemands rijstijl. Daarbij geldt dat er twintig F1-coureurs zijn en daardoor ook 20 verschillende rijstijlen.”

“Hij heeft een aantal bezoekjes aan de stewards gebracht, maar als je goed zou kijken zijn er waarschijnlijk andere coureurs die dat even vaak of vaker hebben gehad”, vervolgt Masi, die zich dus geen zorgen maakt. “Ik zou niet zeggen dat er iets onbehoorlijks of zorgwekkends is. We bekijken en onderzoeken elk incident op zijn eigen merites. Als het de moeite waard is om het te onderzoeken, dan onderzoeken de stewards het. Ze kijken er dan naar op basis van het bewijs dat voor ze ligt en bepalen dan of een straf wel of niet noodzakelijk is.”