“De Williams voelde niet eerder zo goed”, aldus Latifi

De Canadese Williams F1-coureur moest na een probleem op vrijdag zijn motor laten vervangen en startte daardoor als achttiende. In zijn eerste stint op de mediums zat Latifi geruime tijd klem achter de Haas van Nikita Mazepin, maar na een vroege pitstop voor de harde band kon hij in vrije lucht een goede snelheid aan de dag leggen. Op dat moment was de achterstand op de top tien echter al te groot om nog aanspraak te maken op punten. Zijn middag eindigde met een spin in de hevige regenbui in de slotfase. Door schade aan de voorvleugel moest Latifi opgeven. Desondanks spreekt hij van een zeer positieve race.

“Ik kwam in de eerste stint gewoon niet voorbij aan Mazepin. Dat was jammer want op de harde band heeft de auto in mijn twee jaar bij dit team nooit eerder zo goed gevoeld”, blikt Latifi in gesprek met Motorsport.com terug. “Ik was sneller dan George [Russell], sneller dan de Alpines, sneller dan de Astons. Zij zaten op dezelfde strategie. Dat was best verrassend, maar maakt het ook des te frustrerender dat we achteraan moesten starten. Aan het einde vloog ik. Zonde dat we niet mee konden strijden.”

De Canadees, recent bevestigd voor 2022, heeft de snelheid dit seizoen aardig te pakken: “Het voornaamste is consistentie. Vorig jaar waren er ook momenten waarop de snelheid er was. Dat was alleen niet altijd in de kwalificatie of in de race. Nu valt het consistenter in elkaar. Dat zorgt voor zelfvertrouwen. Er waren wat races waarin ik door dingen buiten mijn schuld verder achteraan reed. Toch is het fijn om ook in die races mee te strijden. Als ik mijn werk goed blijf doen en we werken goed samen, dan komen er meer van dit soort kansen voorbij. We zijn echt op de goede weg.”