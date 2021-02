Welke geheimen onthulde de video van fire-up van de Ferrari SF21?

Afgelopen vrijdag publiceerde Ferrari op social media een video van de eerste fire-up van de wagen van 2021. Hoewel het natuurlijk draaide om het geluid van de nieuwe hybride V6 turbomotor van de Scuderia, kregen we ook al een eerste blik op de airbox van de nieuwe auto.

En die is anders dan we in de voorgaande jaren van Ferrari hebben gezien. Het team gebruikte in de afgelopen jaren een driehoekige luchtinlaat en roll bar (afbeelding linksonder), maar de video van de SF21 laat een meer ovaal ontwerp zien. Die lijkt meer op de variatie die het team gebruikte in de seizoenen 2017 en 2018 (afbeelding rechtsonder).

Ferrari SF1000 small winglet Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF70H airbox Photo by: Giorgio Piola

Deze ommezwaai in het ontwerp is waarschijnlijk een reactie van het team dat op zoek is naar de juiste balans tussen koeling en aerodynamica. Daarbij wordt voor 2021 een herverdeling van de verschillende radiatoren en koelers in de sidepods en rond de krachtbron doorgevoerd.

In de afgelopen paar seizoenen gaf Ferrari er de voorkeur aan om het grootste deel van de koeling in de sidepods te hebben. Vorig jaar ging het team zelfs zo ver dat het koos voor een dubbele (sandwich) opstelling van de radiatoren wat er waarschijnlijk toe leidde dat de SF1000 nogal traag leek.

Ferrari mechanics at work on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Het lijkt er nu dus op dat Ferrari is teruggekomen op die opstelling van de radiatoren en nu meer de denkrichting van Honda opgaat. De Japanners kozen bij Red Bull (linksonder) en in het verleden bij McLaren (rechtsonder) voor een plaatsing van een deel van de radiatoren boven het centrale deel van de luchtinlaat. Mogelijk dat Ferrari hier nu ook voor opteert.