Virtual GP van Brazilië: Wie pakt de goedgevulde prijzenpot?

Net als in de voorgaande race op Silverstone binden Alexander Albon en George Russell de strijd met elkaar aan. De Thaise reservecoureur van Red Bull kwam op het Engelse circuit na een spectaculaire inhaalactie in de laatste ronde als eerste over de streep, maar moest de zege aan Williams-coureur Russell laten, nadat Albon onderweg een tijdstraf had opgelopen.

Voor Russell betekende het zijn vijfde overwinning in de Virtual Grand Prix Series die vorig jaar werd opgestart om de maanden zonder echte Formule 1-races te overbruggen. De eerste race van dit seizoen op de Red Bull Ring – waar Russell niet van de partij was – werd gewonnen door Enzo Fittipaldi die met zijn broer Pietro voor Haas rijdt. De Amerikaanse stal doet het goed in de tussenstand. Het team leidt het kampioenschap, voor Ferrari dat vanavond met Arthur Leclerc en Dino Beganovic zal aantreden.

Mochten de broers Fittipaldi hun voorsprong in het kampioenschap behouden dan gaat Haas er vandoor met het grootste deel van de prijzenpot van 100.000 dollar. De geldprijzen verdwijnen overigens niet in de zakken van de teams, maar worden gedoneerd aan een goed doel naar keuze.

De Virtual Grand Sao Paulo Prix begint zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen op het YouTube-kanaal van de Formule 1.

Line-up Virtual Sao Paulo Grand Prix