Tien F1-records die in het seizoen 2021 kunnen sneuvelen

Hattricks (Michael Schumacher - 22)

Michael Schumacher moest de voorbije jaren heel wat records afstaan aan Lewis Hamilton maar het record voor aantal hattricks blijf voorlopig in handen van de Duitser: de pole, overwinning en snelste wedstrijdronde in hetzelfde weekend, iets wat Schumacher 22 keer lukte. Ook dat record kan in theorie in 2021 naar Hamilton gaan. De Brit staat momenteel op 18 hattricks. Daar deed Hamilton wel dertien jaar over, dus hij moet al een heel bijzonder seizoen afleveren om er in 2021 vier of meer hattricks bij te doen.

Michael Schumacher Photo by: Shell Motorsport

Tijd tussen eerste en laatste zege (Kimi Raikkonen - 15 jaar, 6 maanden, 28 dagen)

Kimi Raikkonen behaalde in de Grand Prix van Maleisië 2003 zijn allereerste overwinning. Zijn voorlopig laatste kwam er in Texas in 2018. Raikkonen kan in theorie die periode nog wat langer maken met een stuntzege met Alfa Romeo, maar ook de terugkerende Fernando Alonso kan het record afpakken. Alonso won ook tijdens het seizoen 2003 zijn eerste race, in Hongarije, en lijkt met Alpine net iets beter geplaatst om een race te winnen in 2021.

Kimi Raikkonen Photo by: Motorsport Images

Tijd tussen twee zeges (Riccardo Patrese - 6 jaar, 6 maanden, 28 dagen)

Alonso zou met een overwinning ook nog een ander record vestigen, namelijk dat van langste periode tussen twee zeges. Zijn laatste triomf dateert alweer van 2013, toen hij voor eigen volk won in Barcelona. Het huidige record staat op naam van Riccardo Patrese, die na zijn eerste zege - met Brabham in 1982 - acht jaar moest wachten op een nieuwe triomf, die er kwam in de GP van San Marino 1990 met Williams.

Riccardo Patrese, Williams FW13B Renault Photo by: Ercole Colombo

Wereldtitels (Lewis Hamilton/Michael Schumacher - 7)

Lewis Hamilton zette zich vorig jaar naast Michael Schumacher met zeven wereldtitels. Dit jaar kan hij helemaal alleen bovenaan staan met acht titels. En dat zou wel eens een van de meer realistische records van dit lijstje kunnen zijn.

Lewis Hamilton Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Jongste wereldkampioen (Sebastian Vettel - 23 jaar, 4 maanden, 11 dagen)

Dit record zal vermoedelijk niet sneuvelen. Yuki Tsunoda (20), Lance Stroll (22), Lando Norris, Mick Schumacher (21) en Nikita Mazepin (21) kunnen in theorie allemaal Sebastian Vettel opvolgen als jongste wereldkampioen ooit. Max Verstappen miste in 2020 zijn laatste kans en valt dus uit dit lijstje. Zijn record van jongste racewinnaar ooit - 18 jaar, 7 maanden, 15 dagen - blijft wellicht nog wel een hele tijd overeind.

Wereldkampioen Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Sutton Images

Meeste ronden aan de leiding (Michael Schumacher - 5.111)

Michael Schumacher zal het record van meeste ronden aan de leiding zonder ongelukken kwijtspelen aan Lewis Hamilton. Hamilton staat nu al op 5.099 ronden aan de leiding, slechts 22 minder dus dan Schumacher.

Michael Schumacher Photo by: Ferrari Media Center

Langste tijd tot eerste pole (Mark Webber - 131)

Mark Webber moest na jaren in mindere wagens wachten tot hij bij Red Bull over een competitieve wagen beschikte om in zijn 131ste weekend eindelijk zijn eerste pole te veroveren. De gelijkenis met Sergio Perez is treffend. Ook de Mexicaan reed lang met minder materiaal rond en pakte eind vorig seizoen eindelijk zijn eerste zege. Een eerste pole kwam er in maar liefst 191 races nog niet van. Ook hij hoopt daar in 2021 bij Red Bull verandering in te kunnen brengen.

Podium: Winnaar Mark Webber, Red Bull Racing, tweede Sebastian Vettel, Red Bull Racing, derde Felipe Massa, Ferrari Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Meeste overwinningen op hetzelfde circuit (Lewis Hamilton/Michael Schumacher - 8)

Acht keer zegevierde Schumacher op Magny-Cours. In 2020 lukte Lewis Hamilton hetzelfde op de Hungaroring. Als Hamilton in 2021 andermaal de GP van Hongarije weet te winnen, dan vestigt hij met negen zeges op hetzelfde circuit een absoluut record.

Racewinnaar in Hongarije, Lewis Hamilton Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Zeges zonder wereldtitel (Stirling Moss - 16)

De grote Stirling Moss werd nooit wereldkampioen en werd vaak bestempeld als de grootste rijder die daar nooit in is geslaagd. Dat is ook op statistisch vlak het geval, want Moss heeft met 16 stuks het grootste aantal overwinningen van alle coureurs die nooit wereldkampioen werden. Mogelijk wordt dat record volgend jaar al verbroken, want Max Verstappen staat al op tien zeges en Valtteri Bottas op negen.

Britse GP 1955, Stirling Moss en Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images

Meeste GPs met hetzelfde podium (Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Sebastian Vettel - 14)

Max Verstappen leek vorig jaar wel de eeuwige derde en grapte zelfs dat hij het zitje in de persconferentie voor de rijder op de derde plaats mee naar huis zou nemen. Hamilton, Bottas en Verstappen stonden al 13 keer in die volgorde op het podium. Als dat ook in 2021 meermaals voorvalt, dan vestigen ze een nieuw record. Tot nu toe is Hamilton-Rosberg-Vettel het meest voorkomende podium.