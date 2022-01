De diverse coureurs bereiden zich allemaal anders voor op races. De ene zondert zichzelf even helemaal af om stress en andere afleidingen te voorkomen, een ander schopt juist tegen een bal om warm te worden en de reacties aan te scherpen. Iemand als Pierre Gasly kiest er op de grid voor om een reactietest te doen met zijn trainer, die daarbij tennisballen uit zijn handen laat vallen die de AlphaTauri-coureur moet zien te vangen. Onder andere coureurs – zoals wereldkampioen Max Verstappen – wint een systeem met knipperende lichtjes juist aan populariteit.

Het Blazepod-systeem bevat responsieve knipperende lichtjes en een app voor de smartphone en wordt gebruikt door topsporters uit diverse takken van sport – zoals voetbal, de NFL, tennis, F1, MotoGP en de NBA – om hun geest warm te draaien en klaar te maken voor de actie. Wereldwijd zijn er zo’n 300.000 professionele sporters en amateursporters die het systeem gebruiken, onder wie enkele F1-coureurs. Alex Albon was een van de eersten die overstag ging en hij bleek een aanjager binnen Red Bull, waar ook Verstappen, Sergio Perez en Gasly ze gebruiken.

Het idee achter Blazepod is simpel. Je plaatst enkele lichtstations op een bureau of een muur en zodra een van de stations gaat knipperen, moet je het betreffende lichtje zo snel mogelijk aantikken. Deze Flash Reflex Training helpt de coureurs om geestelijk gezien vanaf de start van een sessie optimaal te presteren. De reflexen worden namelijk opgewarmd door de Blazepods te gebruiken en zodoende zijn de reacties van de coureurs (zowel cognitief als fysiek) meteen op hun best zodra ze op het asfalt verschijnen en niet pas na een paar ronden.

Reactietests om alerter aan sessie te beginnen

De Blazepods zijn om diverse redenen interessant voor atleten uit verschillende sporten. Ze gaan in een kleine koker en zijn daardoor makkelijk mee te nemen, een simpele app zorgt ervoor dat het gebruik eenvoudig is en ze kunnen gepersonaliseerd worden. Iedere atleet kan zelf reactietests samenstellen en daarbij zelf het niveau bepalen. Dat maakt dat atleten ze met plezier gebruiken, merkte ook oprichter Yaniv Schneiderman, die het bedrijf opzette nadat hij positieve resultaten zag van interactief spelen bij kinderen. “We kunnen er niet omheen dat het gebruik van deze tool leuk is”, vertelde hij. “Het is vermakelijk, maar de professionals houden ervan. Je gaat een intense trainingssessie tegemoet, maar je weet dat het leuk en een soort game-achtige ervaring wordt.”

Het zegt genoeg over de voordelen van het systeem dat de coureurs het gebruiken, zonder dat een van de F1-teams een samenwerking is aangegaan of dat ze gepusht worden om het in te zetten via een marketingdeal. De Blazepods worden gebruikt omdat ze werken en de trainers van de coureurs weten welke voordelen er kleven aan het klaarmaken voor de actie met een stukje techniek dat goedkoop en klaar voor gebruik is.

“Coureurs hebben priming echt omarmd”, zegt Simon Jacobs, hoofd onderwijs en professionele ontwikkeling bij BlazePod, tegen Motorsport.com over het proces waarbij het lichaam wordt blootgesteld aan een stimulus zodat zij daar in een later stadium positief door worden beïnvloed. “Je gebruikt eigenlijk uitdagingen die de geest activeren en het zenuwstelsel wakker maken, waardoor het bloed gaat stromen en het lichaam klaar wordt gemaakt voor de actie. Zodra ze dan in de auto stappen voor de kwalificatie of de race, zijn ze voorbereid en klaar om te starten. Ze reageren dan sneller op iedere stimulus die ze voor zich zien.”

Vrouw traint met BlazePod 1 / 2 Foto door: BlazePod BlazePod-gebruiker met app en pods 2 / 2 Foto door: BlazePod

Progressie meetbaar via teruggekoppelde data

Als je kijkt naar een coureur die de lampjes uit tikt, lijkt het niet meer dan een spelletje. Toch zit er een veel serieuzer element achter. Iets wat Blazepod aantrekkelijk maakt in een tijd waarin het draait om marginale winsten, zijn de data die het kan terugkoppelen naar de coureurs. Zo kunnen ze een standaard test met een vastgestelde duur uitvoeren, waarbij ieder antwoord wordt geregistreerd. De coureurs krijgen zo inzicht in hun reactietijd bij iedere reactie, maar ook hoe vaak ze hebben gemist. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke progressie ze boeken tijdens de test zelf, terwijl de opgeslagen data hun progressie in de loop der tijd laten zien.

“Je krijgt data terug. Je krijgt getallen te zien en je kan je progressie bijhouden. Door de app is het niet alsof je alleen een stopwatch stilzet: je kan zien met welke bewegingen ze progressie boeken. Of boeken ze geen progressie? Bereiken ze hier of daar een plateau”, vervolgt Jacobs. "Het draait om het begrijpen van de data die je krijgt en hoe je die data kan gebruiken om te helpen je atleten progressie te laten boeken. Natuurlijk is het leuk – en iedereen houdt ervan om met licht te werken en op lichtjes te reageren – maar om te begrijpen wat je eruit haalt, moet je een professional zijn en de data die je krijgt analyseren. Dan kan de atleet vooruitgaan."

Verdere specificatie van aanbod in toekomst

Blazepod is een relatief nieuwe start-up die in 2017 werd opgericht, maar Jacobs denkt dat er kansen zijn om het aanbod te verbeteren en nog waardevoller te worden voor coureurs en andere atleten. “Dat ze het voor priming gebruiken is geweldig, maar dat kan ook voor andere zaken. Ze kunnen het inzetten bij hun kracht- en conditioneringstraining. Ze kunnen het inzetten bij hun revalidatie en voor efficiëntie en skills in het nemen van besluiten”, somt Jacobs op. “Als je op zo’n hoge snelheid een auto bestuurt, moet je snel reageren op auto’s die van links en rechts komen. Veel besluiten moeten in milliseconden genomen worden. Daarbij kunnen wij helpen en wij kunnen veel doen.”

“Als ik met een linebacker in het American football werk, waarbij hij zo snel mogelijk moet reageren op een stimulus om te proberen de quarterback neer te halen, moeten we hetzelfde doen: een sport-specifieke oefening opzetten. We gebruiken onze lichtjes en zetten ze met een specifiek doel neer. We gebruiken dezelfde lichtjes om hetzelfde resultaat te krijgen, namelijk sneller reagerende atleten. Er zijn sporten die niet zo vooruitstrevend denken en hen moeten we echt pushen om te proberen de voordelen te zien. Aan de andere kant staan sporten als de F1, waarin altijd wordt gekeken naar een voordeel. Dat is spannend.”

En afgaande op het F1-succes dat Max Verstappen in 2021 had, zijn de voordelen duidelijk te zien.

BlazePod Standard Kit Foto: BlazePod