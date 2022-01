Na het behalen van diverse successen in voorgaande klassen, stapte Russell begin 2015 over naar het Europees Formule 3-kampioenschap. Daar kwam hij in contact met Toto Wolff, die met Prema en Mücke Motorsport twee teams met Mercedes-ondersteuning in de serie had. De Engelsman was tegelijkertijd ook in gesprek met Carlin, dat met support van Volkswagen reed. Russell koos uiteindelijk voor Carlin.

"Er was namelijk geen plekje vrij bij Prema. Het andere team was Mücke Motorsport, maar voor mijn gevoel paste het Britse team van Carlin beter bij mijn debuutseizoen in de Formule 3", vertelt Russell in de podcast van Motor Sport. Na de ontmoeting met Wolff stuurde Russell de Oostenrijker een e-mail. Daarin bedankte hij Wolff voor de ontmoeting en liet Russell weten naar Carlin te gaan. Wolff reageerde kort: "Ik denk dat je de verkeerde beslissing maakt. Laten we contact houden en zien hoe het loopt."

George Russell in actie bij F3-team van Carlin met Volkswagen in 2015

Later dat jaar kreeg Russell een DTM-aanbod van BMW. De Britse coureur werd door het Duitse merk uitgenodigd om deel te nemen aan een rookietest op het circuit van Jerez. BMW stuurde tevens een fabrieksrijder mee voor vergelijkingsmateriaal. Mercedes had hetzelfde plan en was ook aanwezig op het Spaanse circuit. Aan het eind van de dag topte Russell de tijdenlijst. Een engineer die onlangs BMW had verruild voor Mercedes was dit opgevallen en spoorde Mercedes aan de Brit zo snel mogelijk een contract aan te bieden. "Ik had een contract van BMW op tafel liggen en zou dit bijna tekenen. Plots kreeg ik een telefoontje van Gwen Lagrue [rijdersadviseur bij Mercedes] terwijl ik in bad zat. Hij liet weten in gesprek te willen gaan. Daar begon het eigenlijk."

"Als je voor BMW kiest, dan zijn je kansen bij Mercedes verkeken"

Mercedes liet duidelijk weten dat als Russell voor BMW koos, de deur van het merk met de ster definitief werd gesloten. Bij Mercedes zou de voormalig Williams-coureur nog een jaar doorgaan in het Europees F3-kampioenschap en simulatorwerk voor zijn rekening nemen. De kans was echter aanwezig dat Mercedes alsnog besloot met Russell te breken, mochten de resultaten tegenvallen. Bij BMW kon Russell meteen aan de slag in de DTM. "Dat was op dat moment na de Formule 1 het beste kampioenschap. Ik was zestien jaar en er lag ineens veel geld op tafel. Het was schokkend. Het kwam allemaal zo plotseling."

Russell koos voor Mercedes en werd vervolgens derde in het Europees F3-kampioenschap van 2016. Zijn resultaten waren goed genoeg om een jaar later een plekje te bemachtigen in het opleidingsteam van Mercedes. In 2017 ging hij aan de slag in de GP3 en werd kampioen. Ditzelfde kunstje herhaalde Russell een seizoen later in de Formule 2 en hij was dat jaar tevens de officiële reservecoureur bij Mercedes. In 2019 mocht hij aan de slag bij het team van Williams en reed tot en met 2021 voor de Britse formatie in de Formule 1. Komend seizoen volgt hij Valtteri Bottas op bij het team van Mercedes.