Ocon: “Formule 1 kan voetbal inhalen qua belangstelling”

Sinds Liberty Media de Formule 1 in 2017 heeft overgenomen, wordt er veel gedaan om de sport te verbeteren. Daarbij worden radicale veranderingen niet geschuwd. Zo werd in 2021 bij een drietal Grands Prix geëxperimenteerd met een sprintrace op zaterdag, als manier om de startopstelling voor zondag te bepalen. De proef was in de ogen van Liberty Media een succes, waardoor dit format in 2022 bij nog meer races wordt geïntroduceerd, mits men het eens kan worden over de financiële vergoeding voor deze extra wedstrijden. Daarnaast treedt in 2022 een nieuw technisch reglement in werking. Een nieuw aerodynamisch concept moet ervoor zorgen dat de coureurs elkaar beter kunnen volgen, wat uiteindelijk tot meer inhaalacties moet leiden.

Hoewel niet alle fans enthousiast zijn over de richting die de sport opgaat, is Esteban Ocon vol lof over hoe de sport nieuwe dingen uitprobeert om het racen interessanter te maken. “De wijze waarop de Formule 1 zich ontwikkelt, is fantastisch”, laat Ocon aan onder andere Motorsport.com weten. “Natuurlijk zijn er nog steeds dingen die beter kunnen, maar we zijn zaken aan het uitproberen, hebben interessante races en als coureur heb je meer kansen. Het was afgelopen seizoen tot en met de laatste race een gekkenhuis. De laatste ronde van 2021 vat het hele seizoen goed samen en in 2020 was het eigenlijk ook al zo. Als de wagens nog dichter bij elkaar komen te zitten, kan F1 voetbal waarschijnlijk inhalen qua belangstelling.”

Ocon merkt in zijn eigen omgeving hoe de interesse in de Formule 1 toeneemt. “Iedereen heeft het momenteel over de Formule 1”, constateert de Fransman. “Ik heb een paar vrienden die eerst niet zoveel hadden met de sport, maar nu steevast voor de televisie zitten. Dat is geweldig. Het is ook goed dat we een paar keer een ander format hebben geprobeerd. Voor ons was dat heel gunstig want het gaf ons een kans om terug te komen op momenten dat we niet snel genoeg waren om in de top-tien mee te doen.”

Tijdens de voorbije twee seizoenen was er een paar keer een verrassende winnaar. In 2020 won Pierre Gasly met een AlphaTauri de Italiaanse Grand Prix en schreef Sergio Perez met een Racing Point de Grand Prix van Sakhir op zijn naam. In 2021 zegevierde McLaren-coureur Daniel Ricciardo op het circuit van Monza en kwam Ocon in Hongarije als winnaar over de streep. “Als je in 2017 of 2018 zesde was geworden, voelde dat als een overwinning. Omdat er geen enkele kans was dat je op het podium kon komen. Nul”, kijkt Ocon terug op zijn eerste jaren in de Formule 1. “Maar in de afgelopen seizoenen hebben we overwinningen gezien van Daniel, Pierre en mijzelf. We hebben veel verschillende auto’s op het podium gehad. En dat is fantastisch. Dat is wat we willen. Ik denk dat niemand in de sport dat een slechte ontwikkeling vindt.”