Mogelijk geen F1-sprintraces in 2022 door gesteggel over geld

Nadat de Formule 1 in 2021 voor het eerst sprintraces organiseerde bij een drietal Grands Prix, is de sport van plan om dat voor 2022 uit te breiden. Maar liefst zes keer zou er in 2022 een zaterdagse sprintrace op het programma komen te staan, onder meer bij de Grand Prix van Nederland. Officieel is er echter nog geen groen licht, doordat de teams het maar niet eens kunnen worden met de commerciële rechtenhouder over het financiële plaatje. Enkele teams zouden namelijk uit zijn op een grotere financiële compensatie voor de korte races.

Afgelopen jaar kregen de teams zo’n 100.000 dollar per sprintrace overgemaakt, terwijl het budgetplafond met 450.000 euro verhoogd werd. Daarnaast mocht er nog eens 100.000 dollar per auto extra worden uitgegeven wanneer er zware schade was ontstaan bij een ongeval. Dit jaar voelt de F1 er naar verluidt weinig voor om het budgetplafond verder op te hogen voor eventuele ongevallen tijdens de sprintraces. In plaats daarvan kwam de sport met een bod van 500.000 dollar voor de eerste vijf sprintrace-evenementen, plus 150.000 dollar voor elke sprintrace die daarna komt. Al met al zou elk team voor de zes sprintraces in 2022 dus een bedrag van 2,65 miljoen dollar krijgen.

Grotere teams tegenover de kleinere

Het voorstel lijkt echter niet goed ontvangen te zijn door enkele grote teams, die al op de rand van het budgetplafond balanceren. Zij zijn bang dat het geboden bedrag niet toereikend is. Hun grote vrees is dat zij door de sprintraces meer geld moeten uitgeven aan mogelijke schade, wat ten koste gaat van het bedrag dat zij kunnen uitgeven aan het verbeteren van de auto. Volgens McLaren CEO Zak Brown is er zelfs een team dat het budgetplafond met 5 miljoen dollar verhoogd wil zien worden. De kleinere teams zien dat echter als een poging van de grote teams om meer geld te kunnen uitgeven aan de ontwikkeling van de bolides.

Politieke spelletjes kunnen er volgens Brown voor zorgen dat er in 2022 geen sprintraces zijn Foto: Charles Coates / Motorsport Images

De onenigheid over de financiële vergoeding is een probleem, want er is een risico dat de plannen voor de sprintraces nu in de ijskast moeten worden gezet. Om regels te veranderen voor het lopende jaar zijn in de F1 Commission namelijk 28 van de 30 stemmen nodig. De 20 stemmen die de F1 en de FIA samen hebben lijken gegarandeerd, maar dat ook nog eens acht Formule 1-teams met het huidige plan instemmen is erg onzeker. Naar verluidt zijn vooral Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari ontevreden – en zij zouden hun klantenteams kunnen inzetten om hun standpunt te ondersteunen.

Sprintraceplannen voor 2022 naar de prullenbak?

McLaren is daarentegen tevreden over het huidige financiële aanbod. Wel maakt Brown zich zorgen dat er in 2022 mogelijk geen sprintraces plaatsvinden. Kan de sport uit de huidige impasse komen? “Misschien niet en dat zou erg onfortuinlijk zijn”, zegt Brown daarover. Hij baalt van de manier waarop de grotere teams proberen om het budgetplafond te verhogen. “We staan allemaal voor dezelfde uitdaging. Mocht je betrokken raken bij meer ongelukken, dan is dat voor elk team hetzelfde probleem. Dat vind ik onderdeel van de sport. Dat is omgaan met uitdagingen. Simpelweg het probleem oplossen door je chequeboek erbij te pakken is dat niet.”

Met de huidige stand van zaken denkt Brown dat het mogelijk verstandig is om de sprintraces in 2022 te laten varen en in plaats daarvan te focussen op goedkeuring voor 2023. In dat geval hoeven slechts zes teams de plannen te steunen, aangezien een normale meerderheid voldoende is voor regelveranderingen op de lange termijn. “Ik zou graag zien dat wij niet in een situatie belanden waarin we alleen gaan stemmen over 2022, want we zijn een belangrijke datum gepasseerd en moeten daarom acht stemmen voor halen”, zegt Brown. “Als je het hard wil spelen, denk ik dat we door moeten gaan en nu alles voor 2023 moeten vastleggen, zonder enige verhoging van het budgetplafond. Dan kan er misschien een compromis worden gesloten en kunnen we het een klein beetje verhogen. We kunnen dus beginnen met 2022, of we slaan 2022 gewoon over. En dan vind ik dat enkele teams aan de fans moeten uitleggen waarom er geen sprintraces zijn.”