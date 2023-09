Van de Grint spreekt over hetze tegen Marko na Perez-uitspraken

Buiten al het racegeweld om ging het in Singapore ook over de uitspraken van Helmut Marko over Sergio Perez. De Oostenrijker vertelde dat Mexicaan Perez niet zo goed zich kon focussen omdat hij Zuid-Amerikaans is. Marko is door het stof gegaan en heeft zowel persoonlijk aan de coureur als publiekelijk zijn excuses aangeboden. De FIA voelde zich echter genoodzaakt om een officiële waarschuwing naar de Red Bull-adviseur te sturen, iets wat volgens Viaplay-analisten Rudy van Buren en Kees van de Grint niet terecht vinden.

"Dat is een domme opmerking, daar zijn we het over eens", begint Van de Grint bij het programma In de Slipstream. "Maar waarom is het een domme opmerking? Ten eerste, waar mensen vandaan komen of kleur hebben dat doet er niet toe, maar het is ook feitelijk onjuist [dat Zuid-Amerikanen de focus niet kunnen hebben]. Hij is vergeten - gaan we een tijdje terug - Fittipaldi, Piquet, Senna waren allemaal Zuid-Amerikanen en die waren allemaal snel. Die konden zich concentreren op de kwalificatie. Die opmerking was dus al niet juist." Over de ophef kan de voormalig bandentechnicus van Bridgestone geen begrip opbrengen: "Ik kan bij de FIA ook wel een paar puntjes opnoemen waarvan ik denk 'nou zou je daar je ook niet anders gedragen'. Dit is toch voor de bühne."

Rudy van Buren is ook stellig. "Tegenwoordig kan je niks meer, dat is ook een probleem van de huidige tijd", vertelt de simcoureur van Red Bull. "Is de opmerking fout? Dat is de discussie niet, maar als hij officieel in het gezicht van Perez zijn excuses heeft aangeboden en Perez zegt het is goed zo, de kous is af, we gaan verder, dan moet het gewoon stoppen. Als mensen er dan maar elke keer over blijven praten en het op blijven hypen, wat is dan het eindstation?" Van Buren geeft zelf direct antwoord: "Ze proberen hem van die troon af te krijgen daar, maar wat brengt dat? Hij heeft zijn excuses aangeboden na een foute opmerking, en door." Van de Grint vult zijn collega aan. "In die contreien is een soort hetze aan de gang tegen Marko, want Marko moet weg. Sinds Mateschitz overleden is, is er duidelijk een politieke strijd achter de schermen. Wie krijgt het voor het zeggen?"