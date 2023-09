Het F1-weekend in Singapore heeft voor een einde aan de ongekende hegemonie van Red Bull Racing en Max Verstappen gezorgd: Carlos Sainz en het team van Ferrari wonnen in de Aziatische stadstaat de race, mede dankzij een slimme truc van de coureur. De Spanjaard heeft grote delen van de race McLaren-coureur Lando Norris expres in zijn DRS gehouden zodat de aanstormende Mercedessen het moeilijk hadden om voorbij Norris te geraken. Een inhaalactie op Sainz leek daarmee al helemaal een opgave te worden. Deze tactiek slaagde glansrijk. Voor de camera van Motorsport.com blikt Allard Kalff uitgebreid terug op de race, die van tevoren niet had gedacht dat Ferrari zou winnen.

"Het is zo leuk. Als je er gewoon naar zit te kijken, dan kun je er eigenlijk heel klinisch naar kijken. En dan hebben ze het klinisch gewoon heel goed gedaan bij Ferrari", vertelt Kalff. "Vorig jaar heb ik ze ook weleens bekritiseerd na de tactische blunders die ze hebben gemaakt, maar ze hebben nu vanaf de start gezegd 'Zo gaan we het doen, Carlos vanaf pole en Charles vanaf P3. Die [Leclerc] moet op softs starten om zo voor Russell te komen, en dan kunnen we het controleren'. En dat hebben ze perfect gedaan." In de laatste paar ronden zaten de concurrenten van Sainz hem op de hielen, maar de Madrileen weerhield de druk van de concurrenten. Kalff is daarvan onder de indruk: "Carlos Sainz heeft de laatste ronden onder druk fantastisch gepresteerd, maar - dat klinkt misschien heel bijdehand - dat is voor mij geen verrassing."

Dat Kalff het geen verrassing vindt dat Sainz zo slim reed, komt volgens de presentator van RTL GP door de manier waarop de 29-jarige coureur zichzelf presenteert. "Ik vind hem misschien wel meer een teamleider dan Charles Leclerc. De manier waarop hij [Sainz] praat over de radio, die manier waarop hij het heft in eigen hand neemt", vertelt Kalff en haalt daarbij een eerdere race aan. "In herinnering aan Hongarije, toen werd Leclerc met de harde band de baan op gestuurd en die werkte niet. Toen ze tegen Sainz zeiden 'Je komt naar binnen voor en harde band', zei hij: 'Ja, maar die werkt niet bij Leclerc, dus wil ik er ook niet op rijden. Doe maar wat anders'. Dan ben je een teamleider. Dat hij dus nu wint, vind ik fantastisch en dat hij het op deze manier doet, vind ik ook fantastisch. Hij draagt het team op dit moment."

Handige DRS-truc Sainz

Richting de slotfase hield Sainz zoals eerder gezegd expres Norris in zijn DRS om zo George Russell en Lewis Hamilton geen kans te bieden. De Mercedes-coureurs kwamen op nieuwe banden met rasse schreden dichterbij, waardoor Sainz dit trucje uit de hoge hoed toverde. "Inhalen is niet eenvoudig hier [in Singapore]", vertelt Kalff over deze strategische keuze. "De snelheid die Norris had ten opzichte van de Ferrari, was eigenlijk niet genoeg om hem in te halen. Dan moet je ervoor zorgen dat je je auto zo positioneert, dat je niet ingehaald kan worden. En als er DRS is, dan moet je als leider zorgen dat je genoeg elektrische energie hebt om dat te counteren. Dat heeft hij perfect uitgevoerd."

Benieuwd wat Allard Kalff verder vindt van de inhaalrace van Max Verstappen, de crash van George Russell en de prestatie van Lando Norris? Bekijk dan het volledige interview in de video bovenaan dit artikel.