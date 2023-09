Vasseur wil kalmte bij Ferrari bewaren na F1-zege Singapore

Voor het eerst sinds de zege van Charles Leclerc vorig jaar in Oostenrijk won er zondag weer een Ferrari. Ditmaal was het Carlos Sainz die de Singaporese F1-race won en liet in de Aziatische stadstaat zien dat de vorm van de renstal en de coureur erg goed is. Eerder snelden ze al naar de pole in Monza en nu werd de stijgende lijn doorgetrokken naar de eerste niet-Red Bull die een zege pakte.

Ondanks dat alles voor de wind gaat bij Ferrari is teambaas Frederic Vasseur rustig. "Ik denk dat we kalm moeten blijven", verklaart de Fransman tegenover onder andere Motorsport.com, die niet vergeten is hoe het aan het begin van het seizoen ging. "We moesten een moeilijke conclusie trekken dat alles slecht ging en dat we alles moesten veranderen. Het is dus nu niet zo dat we na twee weekeinden ineens wereldkampioen kunnen worden. We moeten rustig blijven en dezelfde aanpak blijven hanteren om stap voor stap door te ontwikkelen." Dat Ferrari de stap naar de zege gezet heeft, is volgens de 55-jarige topman behaald dankzij een lang voortraject: "Er is niet iets magisch waardoor je vier, vijf tienden ineens weet te vinden. Voordat je zo'n grote stap zet heb je al tonnen aan kleine stapjes gezet. Ik waardeer [de mensen van] het team daar ook voor."

Het was opmerkelijk dat Ferrari in Singapore er zo goed voor stond, zeker gezien het feit dat tijdens de race in Zandvoort - wat qua lay-out te vergelijken is met Singapore - de Scuderia helemaal niet aan kon haken. Volgens Vasseur heeft het team daar enorm van geleerd: "In Zandvoort hebben we wat meer begrepen over hoe we de auto moeten afstellen. We hebben daardoor snelheid opgebouwd voor Monza en ook een groot deel van de snelheid in Singapore is aan Zandvoort te danken."

Nog geen verwachtingen voor Suzuka

Met het vertrouwen bij Ferrari zit het wel goed, maar Vasseur houdt nog een slag om de arm of er ook in Japan gescoord kan worden. "We hoeven onze aanpak na Monza of Singapore niet aan te passen", vertelt de ingenieur. "Als we naar de groep kijken met McLaren en Mercedes is er ook niet veel veranderd. In de kwalificatie scheelde het maar een halve tiende. In Suzuka beginnen we weer allemaal vanaf nul en moeten ons uiterste best doen."

Bekijk hier het moment waarop Carlos Sainz de race wint