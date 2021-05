Lammers vindt reactie Hamilton na race in Monaco niet kunnen

“Voor mij persoonlijk vallen er geen lessen te trekken uit vandaag, maar voor het team absoluut wel”, vertelde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor de camera van Ziggo Sport, nadat hij als zevende aan de finish was gekomen in het prinsdom.

“Ik vond dat wel een klein beetje inconsequent van Hamilton. Als het goed gaat, dan bedankt hij iedereen thuis voor het harde werken, maar ik denk dat hij nu bijna zijn excuses aan iedereen had kunnen aanbieden”, reageert Jan Lammers tegenover Motorsport.com. “Hij vindt dat hij als rijder niets verkeerd heeft gedaan en het team wel. Dat vind ik niet kunnen. Je wint samen en je verliest samen. Ik zou het wel chique hebben gevonden als hij gewoon had gezegd dat hij niet het beste uit de kwalificatie had gehaald. Hij was afgezien van de eerste trainingen op donderdag het hele weekend langzamer dan Valtteri Bottas.”

In de kwalificatie kwam Hamilton niet verder dan de zevende tijd. De Brit was liefst driekwart seconde langzamer dan polesitter Charles Leclerc. “Hamilton heeft het tijdens de meest belangrijke kwalificatie van het jaar laten liggen. En het is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar als topsporter moet je er staan op de momenten dat je er moet staan. Hij heeft het tijdens de kwalificatie gewoon niet goed gedaan. Het hele weekend liep hij door een gebrek aan tempo achter de feiten aan. En dat mag hij zichzelf aanrekenen. Dat hij het vervolgens een beetje wegmoffelt en het team min of meer de schuld geeft, dat vind ik iets te simpel.”

Dat neemt niet weg dat Lammers wel zo zijn bedenkingen had over de timing van Hamiltons pitstop. “Ik vond het wel vreemd dat ze hem zo vroeg binnenhaalden”, aldus Lammers. “Want juist als je in die positie zit, moet je natuurlijk gewoon zo lang mogelijk doorrijden op die banden. Het is merkwaardig dat ze dat niet hebben gedaan.” Niettemin was de reactie van Hamilton na de race niet kies, meent Lammers. “Uiteindelijk doe je het samen. En Hamilton had ook kunnen zeggen: ‘Ik rijd nog even door.’ Dat had hij ook kunnen doen, maar heeft hij niet gedaan. Ik vind het een beetje raar dat hij niet even wat consequenter is richting zijn team. Dat is jammer, want ik denk dat hij dit jaar wel bezig was om een leuke kant van zichzelf te laten zien. Ik vond het wel verfrissend om te zien hoe relaxed hij was en niet steeds met een overdreven mediagetraind antwoord kwam. Maar dan heb je ineens dit. Je leert mensen altijd het beste kennen in dit soort tijden.”

Verstappen sportiever dan Hamilton

“Ik vind dat Max in de races waarin hij van Lewis verloor, sportiever met zijn verlies omging”, vervolgt Lammers. “Daniel Ricciardo had ook een heel slecht weekend in Monaco, maar hij heeft het er serieus over en draait er verder niet omheen door te zeggen dat het een race was die hij zo snel mogelijk wil vergeten. Dat was gewoon een oprecht antwoord. Bij Lewis was het tijdens de race het bekende verhaal. Als het even tegen zit, begint hij gelijk te mopperen over de radio. ‘Hoe kunnen we nou ineens hier achter zitten? Hoe kunnen we nou ineens daar achter zitten?’ Als het 'normale mensen onder elkaar' zou zijn geweest, dan zou je tegen hem hebben gezegd: ‘Ja, als je nou even tijdens de kwalificatie een beetje door had gereden, dan hadden we dit probleem niet gehad’. Het was gewoon een slecht weekend van Lewis. Ook al zou het tijdens de race aan het team hebben gelegen, hij heeft het zijn team wel moeilijker gemaakt met de strategie, door zich maar als zevende te kwalificeren.”

Complimenten zijn er voor Valtteri Bottas, die op weg was naar de tweede plaats tot een wielmoer niet meewerkte tijdens zijn pitstop en hij als gevolg daarvan het strijdperk moest verlaten. Lammers: “Wat ik het meest onderbelicht vind aan afgelopen weekend, is dat Bottas het goed aan het doen was. Bottas was zelfs nog in staat om een klein beetje druk uit te oefenen op Max, al had Max het wel allemaal in de hand hoor. Maar toch. We mopperen met zijn allen vaak op Bottas, maar afgelopen weekend was hij goed onderweg.”

Video: Allard Kalff blikt terug op de Grand Prix van Monaco