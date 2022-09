Sky Sports: Verdiende zege Verstappen, De Vries briljant

"Max Verstappen stopt Charles Leclerc in Monza voor vijfde overwinning op rij", leest de kop van het raceverslag van de Italiaanse Grand Prix van het Britse Sky Sports. De Nederlandse WK-leider kwam achter de safety car onder luid boegeroep voor Ferrari-coureur Charles Leclerc over de finish, maar "er bestond weinig twijfel dat Verstappen en Red Bull de zege verdienden". Na een gridstraf moest Verstappen als zevende aan het treffen in Italië beginnen, maar binnen een mum van tijd had hij de volledige achterstand alweer ongedaan gemaakt en "had hij duidelijk een snelheidsvoordeel ten opzichte van pole-sitter Leclerc". Die werd tijdens een vroege virtual safety car in ronde 11 door Ferrari naar de pits gehaald, een actie die tevergeefs wordt genoemd omdat "de mediums niet de duurzaamheid of snelheid boden" om Verstappen echt uit te dagen. De regerend wereldkampioen heeft nu 116 punten voorsprong in het WK, wat betekent dat hij tijdens de komende race in Singapore zijn tweede wereldtitel al kan veiligstellen.

Ook besteedt Sky Sports uitgebreid aandacht aan het "briljante" debuut van Nyck de Vries. Hij mocht op het laatste moment invallen voor de met blindedarmontsteking kampende Alex Albon, haalde in de kwalificatie meteen Q2 en mocht door de vele gridstraffen als achtste starten. "De reservecoureur van Mercedes versterkte zijn kandidatuur voor een vast zitje volgend seizoen met een foutloze rit, waarin hij teamgenoot Nicholas Latifi, die als vijftiende eindigde, ver achter zich liet." Het resultaat was een ijzersterke negende plek voor De Vries, die na afloop van de race overigens uit de auto geholpen moest worden omdat hij zijn armen niet meer kon optillen. Dat kan hij desondanks goed mee leven.

RTL Deutschland: Verstappen domineert en stormt af op tweede titel

"Verstappen verstiert het Ferrari-feest", kopt RTL Deutschland boven het raceverslag van de GP van Italië. Daar waar de ruim 100.000 tifosi op de tribunes graag een zege van Ferrari-coureur Leclerc wilden zien, moesten zij toezien hoe Verstappen naar zijn vijfde zege op rij reed. Dat hij de zege achter de safety car behaalde, leidde tot veel boegeroep van de Ferrari-fans die graag een ultiem duel tussen Leclerc en Verstappen wilden zien. Toch mogen zij eigenlijk niet klagen, want "zonder de uitvalbeurt van Daniel Ricciardo was Leclerc hoe dan ook kansloos geweest". De conclusie van RTL is dan ook helder: "Max Verstappen domineert de Formule 1 en stormt onverbiddelijk af op zijn tweede wereldtitel. Met een overwinning in Italië zette de Red Bull-ster zijn zegereeks voort en bouwde hij zijn voorsprong in het coureursklassement verder uit."

Italiaanse GP eindigt achter de safety car

Gazzetta: Robot Verstappen superieur

"Super Verstappen verovert ook Monza, Ferrari eervol ten onder", zet de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport boven het raceverslag van de Italiaanse Grand Prix. Voor de derde keer in vier races wint Verstappen vanaf de zevende startplek of lager. "Als drie aanwijzingen het bewijs vormen, dan moet de superioriteit van de combinatie Verstappen-Red Bull complimenten krijgen", vervolgt de krant. Daar waar leider Leclerc al in ronde 12 naar binnen werd gehaald tijdens een virtual safety car, reed Verstappen tot ronde 26 door op zijn setje zachte banden. "Komt dat door Max? Komt dat door Red Bull? Nee, het komt door beide."

Toen Leclerc na zijn tweede pitstop achter Verstappen terugkeerde, "liet de stopwatch de hoop van Ferrari vervliegen", concludeert de Gazzetta. "Verstappen reed als een robot dezelfde tijden als zijn rivaal, die ondanks zijn versere banden in twaalf ronden maar drie seconden van zijn achterstand afschaafde." Dat het treffen op Monza achter de safety car eindigde nadat Daniel Ricciardo strandde tussen de Lesmo's, "is niet leuk om te zien". Tegelijkertijd staat één ding buiten kijf: "De overwinning van Verstappen was onbetwistbaar."

L'Equipe: De Vries maakt indruk bij debuut

De grote Franse sportkrant L'Equipe opent het verslag van de race in Monza als volgt: "Max Verstappen won zondag voor het eerst in Ferrari-land op Monza, voor Charles Leclerc en George Russell. De wereldtitel is weer een stap dichterbij voor de Nederlander, die achter de safety car over de finish kwam." Vanaf de zevende startpositie stormde hij naar zijn vijfde zege op rij en dat leverde hem het rapportcijfer 7 op. "Wat kan er nog meer gezegd worden over de regerend wereldkampioen? Verstappen wint dit seizoen zonder haperingen, waardoor het seizoen 2022 een repetitief eenmalig gebeuren is geworden. De Nederlander, een serene coureur achter het stuur van een auto die boven de rest uitsteekt, nam 116 punten voorsprong in de titelrace. Over drie weken kan hij in Singapore gekroond worden."

Naast Verstappen kregen ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton een 7 voor hun inhaalraces vanaf P18 en P19, die leidden tot P4 en P5 aan de finish. Het hoogste cijfer van de dag werd echter aan de enige debutant van de dag gegeven: Nyck de Vries verdiende een 8 voor zijn feilloze invalbeurt bij Williams. "Het weekend van de Nederlander zou op vrijdag al eindigen nadat hij VT1 afwerkte in de Aston Martin van Sebastian Vettel", refereert L'Equipe naar de start van het weekend. Een blindedarmontsteking bij Albon bepaalde zaterdag anders. "De Vries greep zijn kans en drong die middag door tot Q2." Een dag later startte hij vanaf P8, om vervolgens één plekje lager aan de finish te komen. "Met P9 na de uitvalbeurt van Ricciardo zal de Driver of the Day zich zijn vuurdoop nog lang herinneren."

