Het was een lastige situatie aan het einde van de Grand Prix van Italië. Daniel Ricciardo viel uit met motorpech toen er nog vijf ronden waren te gaan. De safety car kwam de baan op. Maar doordat de marshals veel tijd nodig hadden om de McLaren op te ruimen en het nog langer duurde voordat de trein van alle wagens achter de safety car gevormd was, kon de race niet meer worden hervat. Het leidde tot grote onvrede bij de Italiaanse fans, die zagen dat Charles Leclerc geen kans meer kreeg om Max Verstappen aan te vallen.

Vorig jaar gebeurde in de seizoensfinale in Abu Dhabi het omgekeerde. Toen werd de procedure buiten de regels om versneld, en kon Verstappen Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde inhalen en de wereldtitel pakken. Mercedes-teambaas Toto Wolff was toen laaiend, en dat is hij overigens nog steeds. De Oostenrijker vindt dat in Italië alles correct is verlopen.

"Er zijn duidelijke regels opgeschreven. Vanuit mijn perspectief zijn die, of ik nu getraumatiseerd ben door Abu Dhabi of niet, tot in de puntjes gevolgd", aldus Wolff. "Er was een auto de baan met marshals en een kraan erbij. Daarom mocht er niemand inhalen. Daarna was er niet genoeg tijd om de race te herstarten toen alle wagens achter de safety car kwamen. Als er iemand niet blij is met de regels, en de race wil eindigen met een show van twee ronden op volle snelheid, ben ik daar absoluut voor. Maar dan moeten we het reglement aanpassen. Dus we moeten niet klagen over wat er gebeurd is, want het ging volgens het regels. Ik ben erg blij om te zien dat er een racedirecteur zit die met zijn collega’s de regels correct hanteert, ondanks de druk van de media en de fans die het niet volgens de regels wilden hebben. Abu Dhabi heeft dus tenminste, in dat opzicht, de FIA meer vertrouwen gegeven om de regels correct uit te voeren."

Rode vlag een optie?

Motorsport.com vroeg Wolff naar de mogelijkheid om de rode vlag te zwaaien, en dan de race met nog een paar rondjes te gaan te herstarten. Hij vindt dat geen goed idee. “Waarom een rode vlag? Als er iemand in de muur ligt of als de baan geblokkeerd is, dan zwaai je de rode vlag omdat je er niet meer langs kan. Waarom zou je de rode vlag zwaaien puur om een goede show van een of twee ronden te krijgen? We kunnen met de FIA praten om de regels te veranderen, daar zou ik voor zijn. Maar het staat vandaag de dag niet in de regels.”

Wolff zelf wil niet als kracht achter die regelwijziging gezien worden. Momenteel vinden er al gesprekken plaats tussen onder meer sportief directeuren van de teams en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. “Ik wil nu geen krantenkop creëren waarin staat dat Toto de regels wil aanpassen omdat het racen shit is. We moeten rustig gaan zitten en kijken of het beter kan. Wat er bij de race gebeurde was volgens het reglement. Zou ik een laatste ronde hebben gewild met alle auto’s dicht op elkaar in de chicane? Jazeker, dat is goede tv. We moeten kijken of we races per se onder groen willen laten eindigen. Dan kunnen we de regels daarop aanpassen. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen: als er een safety car komt met nog vijf of tien ronden te gaan, komt er een rode vlag, om zeker te zijn dat we racen aan het einde. Maar er zijn veel slimmere mensen, de sportief directeuren, die daar hun ideeën over hebben.”