Yuki Tsunoda heeft dit seizoen een abonnement op bezoekjes aan de stewards. Nadat hij in de race op Zandvoort zonder riemen terugreed naar de pits, kreeg hij zijn vijfde reprimande van het seizoen. Dat leverde hem een gridstraf van tien plekken op voor de GP van Italië. Omdat Tsunoda dus toch al ver terug moest, besloot zijn team AlphaTauri hem meteen een nieuwe motor te geven. Daardoor moest de Japanner helemaal achteraan beginnen. Het betekende wel dat hij voorlopig af was van al zijn reprimandes.

Toch maakte Tsunoda het dit weekend nog lastiger voor zichzelf. Want na zijn vijfde reprimande en motorstraf reed hij in de vrije trainingen te hard onder geel. Het leverde hem twee strafpunten en zijn totaal staat nu op acht. Bij twaalf word je voor een wedstrijd geschorst. De Japanner heeft gemengde gevoelens over de situatie. “Ik hoef in ieder geval niet meer te denken aan de reprimandes die steeds meer achter mijn naam kwamen”, vertelt Tsunoda aan Motorsport.com. “Het is nu voorbij. Ik kan hard vechten vanaf nu, al heb ik wel acht strafpunten. Natuurlijk probeer ik zo min mogelijk domme acties uit te halen. Maar als ik een actie waag en ik crash, leer ik er wel van. Maar een aantal keren deed ik iets onnodigs, zoals te hard rijden bij de gele vlag. Ik moet echt stoppen met het verzamelen van strafpunten.”

Het was in ieder geval niet de intentie van Tsunoda om te hard te rijden. “Er was een misverstand tussen mij en mijn engineer. Ik kreeg een radiobericht dat ik verkeerd begreep. Normaal verlaag ik zelf mijn snelheid, en ik had nog nooit een penalty voor te hard rijden bij gele vlaggen gekregen. Nu was er een misverstand, dat was waarom ik niet vertraagde. Het is en blijft mijn verantwoordelijkheid. Ik moet langzamer gaan, zeker bij gele vlaggen voor de veiligheid. Ik heb er van geleerd.”