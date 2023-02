De meest iconische Formule 1-livery's van Williams

March 761

We trappen af met de livery waar Williams in de Formule 1 mee begon. In 1977 verscheen het met de March 761 voor het eerst aan de start in de Grand Prix van Spanje. Patrick Néve, die een seizoen eerder al twee races reed bij Tissot RAM Racing en Team Ensign, was de enige gelukkige. De Belg reisde dat jaar naar elf Grands Prix. Driemaal kwam hij niet door de kwalificatie en eenmaal viel hij uit. Een WK-punt werd niet gescoord. De March werd aangedreven door een Ford Cosworth-motor.

Patrick Neve in actie met de March 761 in Spanje.

Williams FW07(B)

Al in het vierde Formule 1-seizoen van Williams had het Britse raceteam groot succes. Onder leiding van Patrick Head ging het verder met de Williams FW07, waar het in 1979 al tweede mee werd. De FW07B was nog een stukje sterker en opnieuw behoorde Williams bij een van de topteams. Alan Jones won de openingsrace in Argentinië, al moest teamgenoot Carlos Reutemann twee uitvalbeurten op rij incasseren. Hoewel de auto tot aan Monaco niet heel betrouwbaar was, begon de trein daarna op stoom te raken. Het eerste dubbele kampioenschap van Frank Williams werd dat jaar een feit.

Alan Jones in actie met de Williams FW07B op Watkins Glen.

Williams FW11

In 1981 werd Williams opnieuw kampioen, maar wij maken meteen een sprong naar 1986. Het was het tweede jaar op rij dat de Britse renstal samenwerkte met fotomerk Canon. Met Nigel Mansell en Nelson Piquet achter het stuur beschikte Frank Williams tevens over een prima rijdersbezetting. De samenwerking met Canon zorgde echter voor een van de meest iconische livery's van Williams en de samenwerking bleef tot en met 1993 in stand. Tot en met dat seizoen verscheen Williams elk jaar met dezelfde kleuren aan de start en in die periode was Williams vier keer het beste team.

Nelson Piquet in actie met de Williams FW11 Honda in 1986. Foto: Motorsport Images

Williams FW16(B)

Na 1993 nam Williams afscheid van Canon en ging het verder met titelsponsor Rothmans. De kleuren die vanaf 1994 werden gebruikt zijn eigenlijk net zo iconisch geworden als die het in de Canon-tijd op de auto plakten. Dat F1-seizoen werd echter wel een zeer emotioneel jaar door de dood van Ayrton Senna op Imola. Uiteindelijk versloeg Williams Benetton dat jaar voor het kampioenschap, maar moest Damon Hill in de allerlaatste race zijn meerdere erkennen in Michael Schumacher. Al werd die strijd wel door een crash beslist.

Ayrton Senna in actie met de Williams FW16. Foto: Motorsport Images

Williams FW22

Door een samenwerking met sigarettenmerk Winfield nam Williams na 1997 afscheid van de blauwe en witte kleuren en vervolgde het 1998 en 1999 met een voornamelijk rode auto. Vanaf 2000 sloeg de renstal de handen ineen met BMW en verscheen de blauwe kleur weer terug op de wagens. Met Ralf Schumacher en debutant Jenson Button aan de start werd het dat jaar uiteindelijk derde in het klassement. Mede door de Compaq-sponsoring (later HP) is dit toch wel een van de bekendere Williams F1-livery's geworden. De samenwerking met het Duitse automerk duurde tot en met 2005.

Jenson Button in actie met de Williams FW22. Foto: Motorsport Images

Williams FW41

Vanaf 2006 hield Williams vast aan de blauwe en witte kleuren, maar door de komst van Martini in 2014 verdween de dominante blauwe kleur en maakte het plaats voor wit. Martini was en is een iconische F1-sponsor en bleef tot en met 2018 gelinkt aan Williams. De kleurstellingen veranderden die jaren amper tot niet. Wellicht was de mooiste versie ook meteen de laatste versie van die Williams-livery. De Williams FW41 werd in 2018 ingezet en bestuurd door Lance Stroll en Sergey Sirotkin.

Sergey Sirotkin in actie met de Williams FW41. Foto: Steven Tee / Motorsport Images